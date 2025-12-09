मराठवाडा

Phulambri News : फुलंब्रीत तहसील कार्यालयावर काँग्रेस पक्षाचा धडक मोर्चा; शेतीविषयक प्रश्नांवरून सरकारविरोधात केली घोषणाबाजी

फुलंब्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आज काँग्रेस पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या देत जोरदार निदर्शने केली.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आज काँग्रेस पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या देत जोरदार निदर्शने केली. 'मका खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करा', 'अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या', 'भाजप सरकार हाय हाय' अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडण्यात आला. यावेळी नायब तहसीलदार गायकवाड यांनी निवेदन स्वीकारले.

