Phulambri News : फुलंब्रीत तहसील कार्यालयावर काँग्रेस पक्षाचा धडक मोर्चा; शेतीविषयक प्रश्नांवरून सरकारविरोधात केली घोषणाबाजी

फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आज काँग्रेस पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या देत जोरदार निदर्शने केली. 'मका खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करा', 'अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या', 'भाजप सरकार हाय हाय' अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडण्यात आला. यावेळी नायब तहसीलदार गायकवाड यांनी निवेदन स्वीकारले. .शेतकऱ्यांना यंदा अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले आहे. मात्र शासनाकडून कोणतीही तात्काळ मदत न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असल्याचा आरोप नेतृत्वाकडून करण्यात आला. तसेच तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकरी खरेदी केंद्र न उभा राहिल्याने चिंतेत असून मका त्वरित सरकारी दरात खरेदी करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..आंदोलनकर्त्यांचा इशारा देत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण केल्या नाहीत तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरला असून, सरकार विरोधातील हा संघर्ष आणखी तीव्र केला जाणार असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले..तहसीलदारांनी कार्यालयाबाहेर येऊन शेतकरी प्रतिनिधींची मागणी ऐकावी, असा आग्रह दर्शवत कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत तीव्र संताप व्यक्त केला. या आंदोलनात काँग्रेस पक्षाचे नेते जगन्नाथ काळे, संतोष मेटे, रेखा वाहटुले, इद्रिस पटेल, बाबुराव डकले, मंगेश मेटे, सुभाष गायकवाड, ज्ञानेश्वर जाधव, गणेश काळे, राजेंद्र चव्हाण, शिवराम म्हस्के, तसेच अन्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.