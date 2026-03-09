Jalkot News : पं. स. सभापतीपदी काँग्रेसच्या सुनिता कोसबे तर उपसभापती माधव वाघमारे यांची निवड

जळकोट - पंचायत समितीच्या नवव्या सभापती म्हणून काँग्रेसच्या सुनिता संभाजी कोसबे तर उपसभापती काँग्रेसचे माधव जळबा वाघमारे यांची बिनविरोध निवड झाली.पंचायत समितीच्या सभागृहात पिठासीन अधिकारी तहसीलदार राजेश लांडगे व गटविकास अधिकारी नरेंद्र मेडवार यांच्या उपस्थित पंचायत समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. बैठकीत सभापती व उपसभापतीसाठी प्रेतकी एक, एक अर्ज आल्याने पिठासीन अधिकारी राजेश लांडगे यांनी सभापती व उपसभापतीपदाची बिनविरोध निवड झाल्याचे घोषीत केले..पंचायत समितीचे एकुण सहा सदस्य होतो त्यापैकी काँग्रेसचे चार तर राष्टवादीचे दोन सदस्य निवडून आले होते. त्यामुळे काँग्रेसकडे बहुमत असल्याने सभापती व उपसभापती काँग्रेसचे झाले. पुन्हा काँग्रेसने पंचायत समितीवर आपला झेंडा फडकावला आहे.यावेळी पिठासीन अधिकारी राजेश लांडगे व गटविकास अधिकारी नरेद्र मेडेवार यांनी नुतन सभापती व उपसभापतीचा शाळ, फेटा, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला..यावेळी नुतन जिल्हा परिषद सदस्य नागेश्वरी सचिन केंद्रे, शांताबाई अदावळे, पंचायत समिती सदस्य राजेश केंद्रे, राहुल झोले, शिवकांता ताकबीडे, मिरा सुर्यवंशी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सचिन काडवदे उपस्थित होते..यावेळी नुतन सभापती व उपसभापती यांचा काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मारोती पांडे, कल्याण पाटील, शिलाताई पाटील, बाबुराव जाधव, अशिष पाटील, दत्ता पवार, महेश धुळशेट्टे, सचिन केंद्रे, महताब बेग, यंकटराव केंद्रे, बालाजी ताकबीडे, रमण अदावळे, नुर पठाण, संभाजी कोसबे, अक्षय बडगीरे, आदिसह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी फटाके वाजून गुलाल उधळत सत्कार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.