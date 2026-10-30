Container Accident : शिवना नदीच्या पुलावर कंटेनरची ट्रकला जोरदार धडक; चालक गंभीर जखमी! पाच ते सहा किलोमीटर वाहनांच्या रांगा

कायगाव - छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगर महामार्गावरील गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगावजवळील शिवना नदीच्या पुलावर गुरुवारी (ता. ३० ऑक्टोबर) सायंकाळी पाचच्या सुमारास कंटेनरने समोरील ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात कंटेनर चालक प्रज्वल आंधळे गंभीर जखमी झाला असून, त्याचे दोन्ही पाय फ्रॅक्चर झाले आहेत. अपघातानंतर तो तब्बल अर्धा तास कंटेनरच्या केबिनमध्ये अडकून पडला होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, सळ्यांनी भरलेला कंटेनर (क्र. एमएच १४ एलबी ७९७७) हा समोरून जाणाऱ्या ट्रकला (क्र. यूपी ७२ सीटी ७४३५) शिवना नदीच्या पुलावर पाठीमागून जोरात धडकला. धडकेची तीव्रता इतकी होती की कंटेनरच्या केबिनचा मोठ्या प्रमाणात चुराडा झाला. यामध्ये चालक प्रज्वल आंधळे हा केबिनमध्ये अडकला. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. तब्बल अर्ध्या तासाच्या प्रयत्नांनंतर त्याला बाहेर काढून रुग्णवाहिकेद्वारे तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या तब्बल पाच ते सहा किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळताच बीट अंमलदार गणेश जाधव यांनी स्थानिक तरुणांच्या मदतीने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, अपघातग्रस्त कंटेनर क्रेनच्या साह्याने बाजूला काढावा लागल्याने वाहतूक पूर्ववत होण्यासाठी तब्बल तीन ते चार तास लागले..पुलावरील खड्डे ठरताहेत अपघातांना निमंत्रण!ढोरेगावजवळील शिवना नदीच्या पुलावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या ठिकाणी यापूर्वीही छोटे-मोठे अपघात घडल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. आता कंटेनर आणि ट्रकच्या भीषण धडकेने पुलावरील खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..संबंधित कंत्राटदार आणि महामार्ग प्रशासनाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पुलावरील खड्डे तातडीने बुजवावेत, अशी जोरदार मागणी वाहनचालकांसह स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. आणखी एखादा मोठा अपघात घडण्याची वाट न पाहता प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.