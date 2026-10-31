Nilanga News : 'पीएम श्रीच्या' शाळेचे बांधकाम अर्धवट सोडून ठेकेदार 'पळाला'; दोन वर्षापासून काम रखडले, विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, शाळा भाड्याच्या घरात

निलंगा - प्रधानमंत्री स्कूल फाँर रायझिंग इंडिया (Pradhan Mantri Schools for Rising India) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची शाळा विकास योजना असून या योजनेअंतर्गत देशातील निवडक सरकारी शाळांचा कायापालट करून त्यांना 'मॉडेल शाळा' म्हणून विकसित केले जाते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि सर्वसमावेशक वातावरण मिळू शकेल असा केंद्र सरकारचा उद्देश असताना निलंगा शहरातील (पेठ-निलंगा) येथील ‘पीएम श्रीसाठी निवडलेल्या जिल्हा परिषद शाळेची इमारती अभावी गैरसोय झाली आहे..शाळेचे बांधकाम दोन वर्षापासून रखडले असून ठेकेदारानी अर्धवट काम सोडून पळून गेला असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. दोन वर्षापासून हि शाळा भाड्याच्या घरात भाड्याच्या घरात भरवली जात आहे. विशेष म्हणजे या शाळेच्या भाड्याचा आर्थिक भार शिक्षकांना उचलावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. खुद्द जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष असलेल्या या उपक्रमाचा बोजवारा उडाला आहे..शहरातील पेठ- निलंगा येथे जिल्हा परिषदेची पहीली ते सातवी पर्यंत शाळा असून येथे जवळपास 97 विध्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेची पीएम श्री या केंद्र सरकारच्या उपक्रमात निवड झाली असून शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक वातावरणाचा विकास करण्यावर भर दिला जात असताना शाळेसाठी स्वतंत्र इमारत नाही म्हणून जिल्हा वार्षिक योजनेतून सहा खोल्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत हे काम लातूर येथील साक्षी कंट्रक्शनला देण्यात आले यासाठी 49 लाख रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..दोन वर्षांपूर्वी शाळेचे बांधकाम करण्यासाठी त्या ठिकाणाहून इतरत्र शाळा हालवून जागा मोकळी करून दिली मात्र संबंधित ठेकेदारांनी शाळा इमारतीचे बांधकाम अर्धवट केले असून दोन वर्षापासून हे काम रखडले आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अनेक वेळा अर्ज करूनही संबंधित ठेकेदारावर कोणताही परिणाम झाला नाही. आजही बांधकाम अर्धवट स्थितीत आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा कधी मिळणार? हा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे..पेठ येथील ही शाळा १५ जून २०२५ पासून स्थानिक रहिवासी महादेव पटणे यांच्या घरात सुरू आहे. घरातील सुमारे १० बाय १० फूट आकाराच्या आठ खोल्यांमध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीचे वर्ग भरत आहेत. शाळेची इमारत अरुंद बोळात असल्याने पालकांकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीमुळे काही पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात येत असून, त्याचा परिणाम विद्यार्थीसंख्येवर झाला आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेक पालकांनी या शाळेतून आपल्या पाल्याची टीसी काढून घेऊन गेले आहेत. खाजगी जागा मालकाला भाडे देण्यासाठी शिक्षकाच्या खिशाला कात्री बसत असून दरवर्षी साठ हजार रुपये शिक्षक पद रूम भाडे देत आहेत..पीएम श्रीचा दर्जा; मग सुविधा कुठे?पीएम श्री शाळांसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुरक्षित शालेय वातावरण, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय, पिण्याचे पाणी, हात धुण्याची सुविधा तसेच ग्रंथालय आणि क्रीडा सुविधांसारख्या बाबींना महत्त्व देण्यात आले आहे. विद्यमान शाळांच्या बळकटीकरणासाठी वर्गखोल्या, पाणी-स्वच्छतागृहे, क्रीडा क्षेत्र, दुरुस्ती, संरक्षक भिंत आदी पायाभूत सुविधांच्या विकासाचाही समावेश आहे. मात्र निलंग्यातील पीएम श्री शाळेची सद्यस्थिती बांधकाम विभाग प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने या योजनेचा निलंगात बोजवारा उडाला असल्याचे विदारक चित्र आहे..अनंत पवार पालक : माझे या जिल्हा परिषद शाळेत आहेत पूर्वी शाळेची 160 विद्यार्थी संख्या होती दोन वर्षापासून शाळा भाड्याच्या घरामध्ये भरवली जात आहे त्याचे घर पाडे शिक्षक स्वतः देत आहेत अनेक वेळा येथील लोकप्रतिनिधी, गटविकास अधिकारी, बांधकाम विभाग, गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करूनही काहीच उपयोग झाला नाही ठेकेदार आणि दोन वर्षापासून काम अर्धवट सोडून पळून गेली आहे..धनराज इबिते : शालेय समिती अध्यक्षपीएम श्री म्हणून या शाळेची निवड झाली आहे. ही केंद्र सरकारची योजना आहे या उपक्रमाचे अध्यक्ष स्वतः जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत तरीही शाळेची अशी स्थिती आहे. याबाबत अनेक वेळा अर्ज घेऊन गेले असता ठेकेदार सापडत नाही. गटशिक्षणाधिकारी, उप अभियंता, गटविकास अधिकारी ऐकून घेत नाहीत दोन वर्षापासून बांधकाम रखडले आहे विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न त्यानी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.