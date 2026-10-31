मराठवाडा

Nilanga News : 'पीएम श्रीच्या' शाळेचे बांधकाम अर्धवट सोडून ठेकेदार 'पळाला'; दोन वर्षापासून काम रखडले, विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, शाळा भाड्याच्या घरात

निलंगा येथे जिल्हा परिषदेची पहीली ते सातवी पर्यंत शाळा असून येथे जवळपास 97 विध्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेची पीएम श्री या केंद्र सरकारच्या उपक्रमात निवड झाली आहे.
PM SHRI School Construction Incomplete Work

PM SHRI School Construction Incomplete Work

sakal

राम काळगे
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निलंगा - प्रधानमंत्री स्कूल फाँर रायझिंग इंडिया (Pradhan Mantri Schools for Rising India) ​ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची शाळा विकास योजना असून ​या योजनेअंतर्गत देशातील निवडक सरकारी शाळांचा कायापालट करून त्यांना 'मॉडेल शाळा' म्हणून विकसित केले जाते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि सर्वसमावेशक वातावरण मिळू शकेल असा केंद्र सरकारचा उद्देश असताना निलंगा शहरातील (पेठ-निलंगा) येथील ‘पीएम श्रीसाठी निवडलेल्या जिल्हा परिषद शाळेची इमारती अभावी गैरसोय झाली आहे.

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