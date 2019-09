केजला भाजपने उमेदवार बदलला तरच सहकार्य 

बीड - कार्यकर्त्यांची ऊर्जा व उत्साह पाहून केज विधानसभा मतदारसंघ शिवसेनेला सोडावा. केज मतदारसंघात भगवा फडकाविण्यास येथील शिवसेना कार्यकर्ता सक्षम असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा संपर्कप्रमुख आनंद जाधव यांनी रविवारी (ता. आठ) केज येथील मेळाव्यात केले. युती झाली तर शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या भावना समजून घेऊन केज विधानसभेचा उमेदवार बदलावा, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री पंकज मुंडे यांच्याकडे करणार असल्याचे जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी सांगितले. केज तालुका शिवसेनेतर्फे मेळावा घेण्यात आला. सुरवातीला केज शहरात मोटारसायकल फेरी काढण्यात आली. केज व अंबाजोगाई तालुक्‍यांतील पदाधिकारी, शिवसेना कार्यकर्ते, महिलांची उपस्थिती होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बाळकृष्ण हंकारे, चर्मकार महासंघाचे राज्य संस्थापक अध्यक्ष व केळगावचे उपसरपंच राधा घुगे, पिंपरी, येवता, विडा, पिंपळगाव, कासारी, युसूफवडगाव व केज शहरातील कामगार युवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. तालुकाप्रमुख रत्नाकर शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. युवा सेना तालुकाप्रमुख अरविंद थोरात यांनी सूत्रसंचालन केले. अंबाजोगाई तालुकाप्रमुख अर्जुन वाघमारे यांनी आभार मानले.

Web Title: Cooperation only if Kaij candidate is replaced by BJP