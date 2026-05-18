मराठवाडा

Paithan Copper Theft : आडूळ परिसरात विहिरीतील मोटारींच्या केबलमधील तांबा लंपास; दोन दिवसांत १५ शेतकऱ्यांची चोरी

आडूळ परिसरात विहिरीतील मोटारी वर ओढून केबल कापण्याचा नवा पॅटर्न; दोन दिवसांत १५ शेतकऱ्यांचे तांब्याच्या चोऱ्यांमुळे लाखोंचे नुकसान, शेतकरी रात्रभर शेतात मुक्कामाला मजबूर
Agricultural Crime: Copper Thieves Target Fifteen Farms in Adul Grid Across Paithan

Sakal

मुनाफ शेख
Updated on

आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ खुर्द व आडूळ बुद्रक परिसरात चोरट्यांनी तांबा चोरीचा नवा फंडा अवलंबत शेतकऱ्यांच्या विहिरीतील विद्युत मोटारी व सौर ऊर्जा पंपांच्या केबल वायर कापून त्यातील तांब्याच्या तारा चोरून नेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शनिवारी (ता. १६) व रविवारी (ता. १७) या दोन दिवसांत तब्बल १५ शेतकऱ्यांच्या शेतात चोरी झाल्याने परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले असून शेतातच मुक्काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

