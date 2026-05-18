Paithan Copper Theft : आडूळ परिसरात विहिरीतील मोटारींच्या केबलमधील तांबा लंपास; दोन दिवसांत १५ शेतकऱ्यांची चोरी

आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ खुर्द व आडूळ बुद्रक परिसरात चोरट्यांनी तांबा चोरीचा नवा फंडा अवलंबत शेतकऱ्यांच्या विहिरीतील विद्युत मोटारी व सौर ऊर्जा पंपांच्या केबल वायर कापून त्यातील तांब्याच्या तारा चोरून नेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शनिवारी (ता. १६) व रविवारी (ता. १७) या दोन दिवसांत तब्बल १५ शेतकऱ्यांच्या शेतात चोरी झाल्याने परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले असून शेतातच मुक्काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे..शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास आडूळ खुर्द शिवारातील शेरुभाई पठाण, नंदू वाघ, समियोद्दीन तांबोळी व संजय कासलीवाल यांच्या शेतातील सौर ऊर्जा पंप व विद्युत मोटारींचे केबल वायर अज्ञात चोरट्यांनी कापून त्यातील तांबा चोरून नेला. त्यानंतर रविवारी मध्यरात्री आडूळ बुद्रक येथील प्रभाकर वाघ, रामकिसन वाघ, दशरथ वाघ, सुभाष सरग, इलियास शेख, अंकूश कोल्हे यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांच्या शेतातही अशाच प्रकारच्या चोऱ्या करण्यात आल्या..चोरट्यांनी विहिरीतील मोटारी वर ओढून त्यांचे केबल कापले व त्यातील तांब्याच्या तारा काढून घेतल्या. मोटारी जागेवरच टाकून चोरट्यांनी पोबारा केला. या चोरीत अंदाजे साठ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सकाळी शेतकरी मोटारी व सौर ऊर्जा पंप सुरू करण्यासाठी शेतात गेले असता हा प्रकार उघडकीस आला.घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक शेषराव चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मात्र वारंवार होणाऱ्या चोऱ्यांमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..चोरीचा नवा पॅटर्न चर्चेचा विषयअज्ञात चोरटे परिसरातील विहिरीतील मोटारी बाहेर ओढून त्यांचे केबल वायर कापत आहेत. त्यानंतर केबलमधील फक्त तांबा काढून उर्वरित साहित्य शेतातच टाकून देत आहेत. विशेष म्हणजे मोटारी न नेता फक्त तांबा चोरी करण्याच्या या नव्या पद्धतीमुळे शेतकरीही हैराण झाले आहेत. वाढत्या चोऱ्यांमुळे अनेक शेतकरी आता रात्री शेतातच मुक्काम करत आहेत..चोरीचा छडा लागत नसल्याने तक्रारींकडे पाठआडूळ परिसरात गेल्या वर्षभरात वाटमारी, घरफोडी व दुकानफोडीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यापैकी भरदिवसा घडलेल्या केवळ एका गुन्ह्याचा छडा लावण्यात पाचोड पोलिसांना यश आले असून इतर अनेक प्रकरणांतील चोरटे अद्याप मोकाट फिरत आहेत. त्यामुळे चोरी होऊनही पोलिसांचा ससेमिरा नको म्हणून अनेक नागरिक तक्रार देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे..“चोरी होण्याच्या अगोदर आमच्या शेताजवळ एक ड्रोन फिरताना दिसत होते. मात्र आम्ही त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. सकाळी शेतात गेल्यावर माझ्यासह सात ते आठ शेजाऱ्यांचे केबल वायर चोरीला गेल्याचे लक्षात आले.”— प्रभाकर वाघ, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.