‘कोरोना’, कशी केलीस दैना..?

कंधार, (जि. नांदेड) ः भाकरीची भ्रांत चांगल्या चांगल्यांच्या नाकीनऊ आणते. कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनचा फटका तसा सर्वांनाच बसला आहे. कोणीही यातून सुटले नाही. परंतु, छोट्या व्यवसायिकांना याचा फटका जरा ‘जोरसे’च बसला. व्यवसाय बंद झाल्याने त्यांच्या समोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आवासून उभा ठाकला असून पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरातील अनेक छोटे व्यापारी मजुरीसाठी बांधकाम करणाऱ्या मिस्त्रीच्या हाताखाली कामाला जात असल्याचे चित्र असून यात छोट्या व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सुरवातीला (ता. २५) मार्चपासून देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर मुदत वाढवून तीन मे करण्यात आली. हा निर्णय कोरोनाला आळा बसावा यासाठी घेण्यात आला खरा, पण हा निर्णय कामगार, मजूरदार, निराधार, हातावर पोट असणाऱ्यांसह छोट्या व्यवसायिकांवर आघात करणारा ठरला. मोठ्या व्यवसायिकांना फटका बसला नाही, असे नाही. त्यांनाही फटका बसला, पण तो सहन होण्यासारखा आहे. हातावर पोट असणारे, हॉटेल-पानटपरीचालक आदींना हा फटका सहन करण्यापलीकडे आहे. हेही वाचा - रेल्वे, एसटी बसला दररोजचा कोटींचा फटका.... सरकारने लॉकडाउनची घोषणा करताना नागरिकांना धान्याची व्यवस्था केली. स्वस्तधान्य दुकानांतून गरिबांना अल्पदरात व मोफत धान्य दिले जात आहे. विविध सामाजिक संघटना, धार्मिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पुढाऱ्यांकडूनही समाजातील गरीब, उपेक्षितांना अन्नधान्याचा पुरवठा होत आहे. सरकार आणि इतर माध्यमांतून मिळणाऱ्या धान्यातून नागरिकांच्या गरजा पूर्ण होण्याला आधार केवळ मिळतो, त्या पूर्ण होत नाहीत. अशात जीवनावश्यक वस्तूंची चढ्यादराने विक्री होत असल्याने गरिबांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विटा-दगडं उचलण्याची वेळ

उपलब्ध धान्यातून प्रपंच चालवताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने शहरातील अनेक छोटे व्यवसायिक लपून-छपून जेथे बांधकाम सुरू आहेत, तेथे मिस्त्रीच्या हाताखाली मिळेल ते काम करायला जात आहेत. हे लोक प्रामाणिकपणे स्वतःचा व्यवसाय करणारे आहेत. आपल्या क्षेत्रातील ही माणसे ‘सेठ’ आहेत. परंतु, लॉकडाउनमुळे त्यांच्यावर विटा-दगडं उचलण्याची वेळ आली आहे. नाविलाजने मनावर दगड ठेऊन मिळेल त्या मजुरीवर मिस्त्रीच्या हाताखाली राबवून ते आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

