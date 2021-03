जिंतूरात न्यायाधीशांसह खासगी डॉक्टराला कोरोनाची लागण; एकाच दिवशी ३३० व्यापाऱ्यांची आरटीपीसीआर चाचणी

जिंतूर (जिल्हा परभणी) : शहरातील महिला न्यायाधीश व एका खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह इतर बाराजण कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहे.

तर ग्रामीण रुग्णालयात एकाच दिवशी शहरातील तब्बल ३३० व्यापाऱ्यांची आरटीपीसीआर चाचणी घेण्यात आली असल्याची माहिती स्थानिक आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आली आहे. तालुक्यात कोरोनाचा उद्रेक वाढतच असून दुसऱ्या लाटेत कोरोना बाधितांच्या संख्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात मागील कांही दिवसांपासून दररोज कोरोना बधितांचा आकडा फूगत आहे. त्यातच ग्रामीण रुग्णालयात अँटीजेंन किटद्वारे घेण्यात आलेल्या पन्नास जणांच्या चाचणीत शहरातील एक महिला न्यायाधीश व एका खाजगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह इतर बारा जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तर उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांच्या आदेशान्वये शहरातील तब्बल ३३० व्यापाऱ्यांची आरटीपीसीआरद्वारे चाचणी घेण्यात आली आहे. ता. २० मार्च रोजी पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांमध्ये जिंतूर न्यायालय परिसरातील ४१ वर्षीय महिला न्यायाधीश यांच्यासह १६ व ७० वर्षीय महिला तसेच गणेशनगरातील ४६ वर्षीय वैद्यकीय अधिकारी, खैरीप्लॉट येथील ६५ वर्षीय एक महिला आणि पुरूष, आमदार कॉलनीमधील ३२ वर्षीय पुरुष व ३२ आणि सहा वर्षीय महिला, शिवाजीनगर येथील ५७ वर्षीय पुरुष, कोमटी गल्ली येथील 32 वर्षीय व ३० वर्षीय पुरुष, आनंदनगर येथील ४५ वर्षीय पुरुष तर ग्रामीण भागातील ३३ वर्षीय पुरुष या रुग्णांचा समावेश आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Corona infection to a private doctor with a judge in Jintura; RTPCR test of 330 traders on the same day