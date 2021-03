आमच्याकडे प्रत्येक गोष्टीला पर्याय, नियम पाळणार नाही; मंगलकार्यालयांवरील निर्बंधांमुळे शेतशिवारात विवाह सोहळे धुमधडाक्यात

भोकरदन: सध्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश जारी करण्यात आले आहे. विवाह सोहळ्यांनाही मर्यादा लावण्यात आली आहे. असे असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून शेतशिवार, मैदानांवर विवाह सोहळे धूमधडाक्यात साजरे होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी काही दिवसांपूर्वी काही निर्बंध घातले आहे. गर्दी टाळण्यासाठी शाळा-महाविद्यालये तसेच आठवडे बाजार बंद करण्यात आले आहे. याशिवाय मंगल कार्यालयांना नोटिसा देऊन केवळ 50 जणांना विवाह सोहळ्यास उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मंगल कार्यालय मालकांना नोटिसा देऊन कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या आहे. त्यामुळे वधू,वर पक्षाकडील अनेकांनी मंगल कार्यालयाच्या बुकिंग रद्द केल्या असून, हे विवाह सोहळे आता शेतात, मोकळ्या जागेत, मैदानावर पार पाडत आहे. विशेष म्हणजे शहरासह ग्रामीण भागातील या विवाह सोहळ्यांना हजारोंच्या संख्येने वऱ्हाडी उपस्थित राहत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. डिस्टन्सिंगचा उडतोय फज्जा विवाह सोहळ्यांमध्ये होणाऱ्या गर्दीत अनेकजण विनामास्क फिरताना दिसत आहेत. फिजिकल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडत आहे. सॅनिटायझरचाही वापर होताना दिसत नाही. नियमांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. मंगल कार्यालये मात्र ओस मंगल कार्यालयात विवाह सोहळ्यातील उपस्थितीबाबत संख्या मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांनी मंगल कार्यालयातील सोहळे रद्द करीत शेतशिवारात, खुल्या मैदानात, मोकळ्या जागेत लग्नकार्य सुरु केले आहे. परिणामी मंगल कार्यालये ओस पडली आहेत, कार्यालय मालकांनाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

Web Title: Corona norms are not followed in Bhokardan taluka of Jalna