कोरोनाने व्यवसाय थांबविला, पण वादळाने व्यवसाय मोडला

तामसा, (ता.हदगाव, जि. नांदेड) ः तामसा येथील जुने बसस्थानक परिसरात असलेले केशकर्तनालय मंगळवारी (ता. २८) सायंकाळी जोरदार वाऱ्याच्या तडाख्याने झाड कोसळून उद्‍ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे संकटामुळे आधीच व्यवहार बंद असलेल्या काशिनाथ कोंडामंगल कुटुंबीय केशकर्तनालयावर झाड कोसळल्यामुळे उघड्यावर आले आहे. मूळचे लोहा (ता. हदगाव) येथील कोंडामंगल हे तामसा येथे जुने बसस्थानक परिसरात केशकर्तनालय चालवून कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करतात. लॉकडाउन कारणाने मागील महिन्यापासून केशकर्तनालय बंद असल्यामुळे कोंडामंगल कुटुंबीयांची अवस्था बिकट बनली आहे. व्यवसायावर पोट असलेल्या या कुटुंबीयांची परवड होत आहे. तोंडून शब्दही बाहेर पडत नव्हता मंगळवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास अचानक आलेले वारे कोंडामंगल कुटुंबीयांसाठी मात्र व्यवसायाच्या बाबतीत ‘काळ’ बनले. केसकर्तनालयाच्या मागील बाजूस जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारात असलेले जुने झाड वादळी वाऱ्याचा तडाखा उन्मळून उखडले व कोंडामंगल यांच्या केशकर्तनालयावर आढळले. ज्यामध्ये पत्राने बनवलेले केशकर्तनालय पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आहे. आपल्या दुकानाबाबत घडलेला प्रकार ऐकून काशिनाथ हे धावत आले. दुकानावर पडलेले मोठे झाड बघून त्यांच्या तोंडून शब्दही बाहेर पडत नव्हता, डोळे पाणावले होते. हेही वाचा - कोरोनाशी फ्रन्टलाईनवर लढणारा पोलिस असुरक्षीत- कुटुंबीय भयभीत ज्या झाडाने त्यांना व त्यांच्या व्यवसायाला सावली व आधार दिला होता, तेच झाड त्यांच्यासाठी आज काळ ठरले होते. हा दुर्देवी प्रकार घडल्यानंतर कोंडामंगल कुटुंबाबद्दल कोरोनासंकटामुळे व्यवहार बंद होणे व केशकर्तनालयावर झाड पडून दुकान उद्ध्वस्त होण्याच्या दुर्देवी घटनेमुळे शहर व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतीने पडलेले झाड हटविले. पण कोंडामंगल यांचे केशकर्तनालय मात्र पूर्ण उद्‍ध्वस्थ झाले असून त्यांचे जीवनच दुःखाच्या खाईत लोटले आहे. महिन्यापासून हाताला काम नसल्यामुळे मेटकुटीला आलेले हे कुटुंब आता मात्र, पूर्ण उघड्यावर आले असून त्यांना समाजिक बांधिलकी म्हणून आधार व दिलासा देण्यासाठी शासन व सामाजिक भूमिकेतून कार्य करणाऱ्या नागरिक व संस्थांनी मदत करण्याची गरज आहे.

