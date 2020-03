कोरोनाच्या उपचारासाठी पूजा मोरेंकडून तीन महिन्यांचे मानधन 

गेवराई (जि. बीड) - शेतकरी आणि सामाजिक चळवळीत अग्रेसर असणाऱ्या येथील पंचायत समिती सदस्या पूजा मोरे यांनी आपले तीन महिन्यांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देऊ केले आहे. कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना मदतीसाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. अभियंता असलेल्या पूजा मोरे शिक्षण काळातच राजकीय फडात उतरल्या आणि पंचायत समितीला विजयी झाल्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती आघाडीच्या प्रमुख असलेल्या पूजा मोरे यांना शेतकरी आंदोलनादरम्यान अटकही झाली आहे. दरम्यान, आता कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा भाग म्हणून संचारबंदी, जमावबंदी आणि लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. यामुळे शेतकरी व शेतमजूर मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत सापडला आहे. अडचणीतील विविध घटकांच्या मदतीसाठी आता अनेकांनी हात पुढे केले आहेत. पंचायत समिती सदस्या पूजा मोरे यांनीदेखील आपले तीन महिन्यांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देऊ केले आहे. याबाबत त्यांनी शुक्रवारी (ता. २७) गेवराईच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.

