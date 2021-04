Corona Updates: लातुरकरांनो काळजी घ्या! लातुरात २४ तासांत नवीन कोरोना रुग्णांचा उच्चांक

लातूर: जिल्ह्यात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत असून गुरुवारी (ता. आठ) रुग्णसंख्येने उच्चांक गाठला. एक हजार ४०४ जणांना कोरोनाची लागण झाली. उपचारादरम्यान दोघांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात दोन हजार २०० आरटीपीसीआर चाचण्यांतून ४३२ तर तीन हजार ६५० ॲन्टीजेन चाचण्यांतून ९७२ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. रुग्णसंख्या ४० हजार ५३१ वर पोचली असून सध्या ८ हजार ३२४ जणांवर उपचार सुरु आहेत. ३१ हजार ४१० रुग्ण बरे झाले आहेत. आतापर्यंत ७९७ जणांना मृत्यू झाला आहे. Aurangabad Lockdown: औरंगाबादमध्ये विकेंड लॉकडाउनमध्ये काय सुरु आणि काय बंद?... जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. आठ) दाखल झालेल्या केंद्रीय आरोग्य पथकाने शुक्रवारी (ता. नऊ) शहरातील विविध ठिकाणी भेटी देऊन कोरोना उपाययोजनांची माहिती घेतली. उपाययोजनांतील अडचणी जाणून घेऊन त्यांच्या नोंदीही घेतल्या. लसीकरणाच्या कामात ऑनलाइन मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचीही दखल पथकाने घेतली. दिवसभर शहरात पथकाच्या दौऱ्यामुळे आरोग्य व वैद्यकीय यंत्रणा सतर्क व सज्ज असल्याचे चित्र दिसून आले.



Web Title: Corona Updates latur Fourteen hundred affected in 24 hours in Latur Death of both