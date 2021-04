Corona Updates: चिंताजनक! लातुरात एका दिवसात रुग्णसंख्येने केला हजारी टप्पा पार

लातूर: जिल्ह्यात बुधवारी (ता. सात) उच्चांक एक हजार दहा जणांना कोरोनाची लागण झाली. आतापर्यंत दिवसभरातील रुग्णसंख्या वाढीचा हा सर्वांत मोठा आकडा आहे. दरम्यान, उपचारादरम्यान आठ जणांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात एक हजार ९७३ आरटीपीसीआर चाचण्यांतून २८९ तर दोन हजार ९५७ ॲऩ्टीजेन चाचण्यांतून ७२१ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. रुग्णसंख्या ३९ हजार १४९ वर पोचली असून ३० हजार ८८८ रुग्ण बरे झाले आहेत. सध्या ७ हजार ४६८ जणांवर उपचार सुरु आहेत. आतापर्यंत ७९३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांना कोरोनाची लागण औरंगाबादपेक्षा नांदेड पुढे….

रुग्णवाढ, मृतांचा आकडा औरंगाबादपेक्षा आज नांदेडला जास्त असल्याचे दिसले. नांदेडमध्ये २६ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांची संख्या ९९६ झाली आहे. दिवसभरात एक हजार ४५० रुग्ण आढळले. रुग्णसंख्या ५२ हजार ३४२ वर पोचली असून ४० हजार ११८ रुग्ण बरे झाले आहेत. दहा हजार ९७९ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

