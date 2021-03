परभणी जिल्ह्यातील जिंतुरमध्ये धुलीवंदनावर कोरोनाचे सावट

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : धूळवड किंवा धुलीवंदन हा रंगोत्सवाचा सण यावर्षीदेखील कोरोनाच्या सावटाखाली आला असल्याने सणाच्या आनंदावर विरजण पडणार असल्याने तरुणाई हिरमुसली आहे. होळीच्या दुसऱ्या दिवशी धुलीवंदन हा उत्सव सर्वत्र मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी राग- रुसवा बाजूला सारुन एकमेकास रंग लावून वेगवेगळ्या स्तरातील, क्षेत्रातील महिलांसह अबालवृध्द नागरिक हा उत्सव साजरा करतात. लहान मुले व तरुणाईच्या आनंदाला उधाण येते. परंतु गत वर्षापासून कोरोना महामारीच्या सावटाखाली साजरा साजरा केल्या जात आहे. यावर्षीदेखील कोरोनाच्या नियमात धुलीवंदन साजरे करावे लागणार आहे. अन्यथा नियमाचं उल्लंघन झाल्यास रंगाऐवजी पोलिसच आपला रंग बदलण्याची शक्यता असल्याने घरीच कुटुंबासोबत रंग खेळावे लागणार आहेत. गुलालचा वापर हा त्वचेसाठी चांगला रंग खेळताना गुलालाचा वापर चांगला असून त्यामुळे थंडीमुळे कोरडी पडलेली त्वचा गुलाल आणि अबीरमुळे टवटवीत होते, असे तज्ञांचे मत आहे. सध्या वापरण्यात येणाऱ्या रंगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केमिकल असल्याने ते शरीरासाठी घातक ठरतात. त्यामुळे अलीकडे अनेकजण पळसाच्या फुलांपासून तयार केलेल्या रंगाचा वापर करतात. रंगविक्रत्यांचे नुकसान यावर्षीदेखील कोरोनाचे सावट असल्याने विक्रेत्यांनी रंग, पिचकाऱ्या बाहेरुन मागविल्या नाहीत. कोरोनामुळे मागील वर्षीचेच रंग, पिचकाऱ्या व इतर साहित्य विक्री झाले झाले नाही ते यावर्षीतरी विकले जातील अशी विक्रेत्यांनी अपेक्षा होती. परंतु याही कोरोनाचे सावट पसरले असून ऐन सणाच्या काळात संचारबंदी लागू झाली. त्यामुळे आता पुढील वर्षाच्या प्रतिक्षेत लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याची खंत अनेक विक्रेत्यांनी व्यक्त केली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

