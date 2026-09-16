Umarga News : उमरगा सामाजिक वनीकरण विभागात भ्रष्टाचाराचा आरोप; कारवाईत दिरंगाईमुळे युवासेनेकडून वनरक्षकावर शाईफेक

उमरगा, (जि. धाराशिव) - उमरगा येथील सामाजिक वनीकरण विभागातील वनरक्षक काका मगर यांच्यावर रोपवाटिका आणि वनीकरण कामांमध्ये मजुरांची बोगस नावे वापरून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या लेखी तक्रारीची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने अखेर संतप्त झालेल्या युवासेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना) कार्यकर्त्यांनी बुधवारी (ता. १६ सप्टेंबर) वनरक्षक मगर यांच्या तोंडावर आणि अंगावर शाई फेकून तीव्र आक्रोश व्यक्त केला..युवासेनेचे धाराशिव उपतालुका प्रमुख संदीप गायकवाड यांनी ४ सप्टेंबर रोजी या गैरव्यवहाराविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. मगर हे २०१३ पासून याच विभागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मागील सहा वर्षांतील रोपवाटिकांची संख्या, मस्टर रोल, पूर्वपावसाळी कामे, घनवन प्रकल्प, रस्त्यालगतची वृक्षलागवड आणि मार्च २०२६ मधील सर्व आर्थिक नोंदींची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी गायकवाड यांनी केली होती..कागदोपत्री दाखवलेल्या कामांची प्रत्यक्ष जागेवर किती अंमलबजावणी झाली, याची पाहणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, असेही तक्रारीत नमूद केले होते. या तक्रार अर्जात वनरक्षकाच्या बदलीबाबतही अत्यंत खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे.कार्यालयात घुसून शाईफेक; कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रियातक्रार देऊन दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ उलटला तरी प्रशासनाकडून साधी चौकशीही झाली नाही. यामुळे आक्रमक झालेल्या युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांनी थेट उमरगा येथील सामाजिक वनीकरण कार्यालयात जाऊन वनरक्षक काका मगर यांच्यावर शाईफेक केली. या घटनेनंतर वनरक्षक मगर यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली असून, शाईफेक करणाऱ्या तीन ते पाच युवासेना कार्यकर्त्यांवर रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई पोलीस ठाण्यात सुरू होती..बोगस कामांची चौकशी का नाही?सामाजिक वनीकरण विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराची वेळोवेळी तक्रार देऊनही वेळेत चौकशी का झाली नाही? असा सवाल कार्यकर्ते उपस्थित करीत होते. या भ्रष्टाचारात सामाजिक वनीकरणातील कर्मचाऱ्यासह हितसंबंध असलेल्या काही त्रयस्थ लाभार्थ्यांचा सहभाग आहे का? याबाबतची चर्चा सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.