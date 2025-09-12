मराठवाडा

Pachod Crime : चोरट्यांच्या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी; रोख व दागिन्यासह दुचाकी लंपास

शेतवस्तीवर राहणाऱ्या शेतकरी दांपत्यास अज्ञात चोरट्यांनी बेदम मारहाण करून रोख रकमेसह दागिने व घरासमोर उभी केलेली दुचाकी लुटून नेल्याची घटना घडली.
पाचोड - शेतवस्तीवर राहणाऱ्या एका शेतकरी दांपत्यास अज्ञात चोरट्यांनी बेदम मारहाण करून रोख रकमेसह महिलांच्या गळ्यातील दागिने व घरासमोर उभी केलेली दुचाकीसह रोख चोरट्यांनी लुटून नेल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १२) रात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास टाकळी अंबड (ता. पैठण) शिवारात घडली असून चोरट्यांच्या या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी झाल्याने, या दोघांवर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत.

