Pachod Crime : चोरट्यांच्या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी; रोख व दागिन्यासह दुचाकी लंपास

पाचोड - शेतवस्तीवर राहणाऱ्या एका शेतकरी दांपत्यास अज्ञात चोरट्यांनी बेदम मारहाण करून रोख रकमेसह महिलांच्या गळ्यातील दागिने व घरासमोर उभी केलेली दुचाकीसह रोख चोरट्यांनी लुटून नेल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १२) रात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास टाकळी अंबड (ता. पैठण) शिवारात घडली असून चोरट्यांच्या या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी झाल्याने, या दोघांवर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत..यासंबधी अधिक माहिती अशी, टाकळी अंबड (ता. पैठण) येथील कांताराव देवराव भाकड (वय-६० वर्षे) व त्यांची पत्नी लीलाबाई कांताराव भाकड (वर्ष-५५ वर्षे) यांची टाकळी अंबड शिवारात शेत जमिन असल्याने ते विहामांडवा- टाकळी अंबड रस्तावर नरके वस्तीवर पत्र्याचे शेड करून राहतात. गुरुवारी (ता. ११) हे दांपत्य दिवसभराचे काम उरकून झोपी गेले.रात्री बारा-साडेबारा वाजेच्या दरम्यान अचानक शेडच्या बाहेर कुणीतरी अज्ञात व्यक्ती मोबाईल चमकावित असल्याचे दिसले. या दांपत्यांस चोरट्यांचा संशय आल्याने त्यांनी एकमेकांस तशी कल्पना दिली व तातडीने लिलाबाई भाकड या दरवाजा बंद करण्यासाठी पुढे सरसावल्या, तोच चोरट्यांनी त्यांच्या डोक्यात जोराने लाकडी दांडा मारला..यांत लिलाबाईचे डोके फुटून त्या जमिनीवर कोसळल्या, तोच चोरट्यांनी पत्र्याच्या घरांत प्रवेश करून त्यांना लिलाबाईसह त्यांचे पती कांताराव भाकड यांस लाठया - काठ्यांनी बेदम मारहाण करण्यास सुरवात केली. यावेळी भाकड कुटुंबियांनी चोरट्यांना काय न्यायचे ते घेऊन जा, परंतु आम्हांस मारू नका म्हणून विनवणी करू लागले.लिलाबाईने आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली असता चोरट्याने पुन्हा त्यांचे डोके लाकडी खाटावर व जमीनीवर आपटले, यामुळे डोक्याला गंभीर मार लागून त्या रक्तबंबाळ होऊन बेशुद्ध पडल्या, यावेळी त्यांचे पती कांताराव भाकड यांनी चोरट्यांचा विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चोरट्यांनी त्यांस दांड्याने गंभीररित्या मारहाण केली , या मारहाणीत कांताराव यांच्याही डोक्याला गंभीर मार लागला असून तोंडाचा जबडा देखील तुटला आहे..चोरट्यांच्या या बेदम मारहाणीत हे दोघे पतीपत्नी रक्ताबंबाळ होऊन बेशुद्ध पडले. मध्यरात्री एक ते दीड वाजेच्या सुमारास ते शुद्धीवर आले, तेव्हा त्यांनी काही अंतरावरती राहणाऱ्या नागरिकांना मोठमोठ्याने मदतीसाठी आवाज दिला. जेव्हा शेजारीच्या लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी चोरट्यांनी घरातील साहित्याची शोधाशोध करून दोन पैसे गाठीला ठेवलेल्या रोख रकमेसह 'त्या' महिलांच्या गळ्यातील पोत, मंगळसुत्र, कर्णफुले ओरबडून घेतले व अंधाराचा फायदा घेत त्यांनी या दांपत्याची घरासमोर उभी असलेली दुचाकी घेऊन त्यावरून पोबारा केला..या घटनेत भाकड दांम्पत्याच्या डोक्या व हातापायाला गंभीर मार लागल्याने त्यांना ग्रामस्थांनी पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. या दोघा जखमीवर पाचोड (ता. पैठण) येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्रथमोपचार करून त्यांना तातडीने पुढील उपचारार्थ छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आले .या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिसांसह छत्रपती संभाजीनगर (ग्रामीण) चे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक, विशेष दरोडा पथक, श्वान व अंगुलीमुद्रा तज्ञांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी या श्वानाने घटनास्थळी चोरट्यांचा पडलेला शर्ट व चपलांवरून माघ शोधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही अंतरापर्यंत श्वानाने माघ काढला. व त्यानंतर श्वान रस्त्यावर घुटमळले..यावरून संबधीत चोरट्यांनी वाहनाद्वारे पोबारा केला असावा असा पोलिसांनी अंदाज वर्तविला, संबंधीत दोघां जखमींवर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याने अद्याप पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता.पुढील तपास पैठणचे उपविभागिय पोलिस अधिकारी सुनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शना खाली पाचोडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते, उपनिरीक्षक हरीभाऊ बोबडे, चरणसिंग बालूदे, किशोर शिंदे पुढील तपास करीत आहे..