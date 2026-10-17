मराठवाडा

Gangapur News : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा; गंगापूरमध्ये कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

समान काम-समान वेतन यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत.
Court Employees Threaten Agitation Work with Black Ribbons Tied in Gangapur

Court Employees Threaten Agitation Work with Black Ribbons Tied in Gangapur

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सकाळ वृत्तसेवा
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- रामेश्वर अमृते

गंगापूर - समान काम-समान वेतन यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. शासनाकडून मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबर पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट-क संघटनेच्या वतीने १६ ऑक्टोबर रोजी गंगापूर येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला आणि कामकाज केले.

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