Gangapur News : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा; गंगापूरमध्ये कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - समान काम-समान वेतन यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. शासनाकडून मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबर पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट-क संघटनेच्या वतीने १६ ऑक्टोबर रोजी गंगापूर येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला आणि कामकाज केले..मुंबई उच्च न्यायालय व खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मुख्य मागणी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व महाप्रबंधकांकडे निवेदन सादर केले होते. हे निवेदन शासनाकडे पाठवूनही गेल्या दीड वर्षापासून सदर प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..यापूर्वी औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट-क संघटनेचे अध्यक्ष विजयराव दांडगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आंदोलनाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहे. १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून निषेध व कामकाज करण्यात आले. तसेच ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा घेऊन कामबंद संप करण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबरपासून मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..गंगापूर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान न्यायालयीन अधीक्षक सुरेश पाटील, अधीक्षक राजश्री मोदी, सहायक अधीक्षक विठ्ठल इंगे, सहायक अधीक्षक राजेंद्र गाढवे यांच्यासह लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलीफ आणि शिपाई आदी कर्मचारी मोठ्या संख्येने काळ्या फिती लावून कामकाजात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.