Sand Mafia Threat: हप्ता वादातून वाळू टेंडरधारकाला जीवे मारण्याच्या धमक्या, २५ हजार लुटून आरोपी फरार

विहामांडवा : गोदावरी नदीकाठावरील हिरडपुरी (ता. पैठण) येथे वाळू उपसा टेंडरचे काम सुरू असताना हप्त्याच्या पैशांवरून झालेल्या वादातून तिघांनी टेंडरधारकास मारहाण करत पोकलॅंड मशीनची तोडफोड केली व गल्ल्यातील २५ हजार रुपये जबरदस्तीने नेल्याची घटना गुरुवारी (ता.३० एप्रिल) दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..तक्रारीनुसार, नारायण गायकवाड (शेंदुरवादा, ता. गंगापूर), लक्ष्मण जमदडे (लक्ष्मीनगर, ता. पैठण), सोमनाथ गायकवाड (बजाजनगर, छत्रपती संभाजीनगर), दीपक गव्हाणे (गोरी गंधारी, ता. अंबड, जि. जालना) व शंकर पठाडे (कहारवाडा, ता. पैठण) हे पाच जण हिरडपुरी येथे वाळू टेंडरच्या कामासाठी उपस्थित होते.यावेळी सुरळेगाव (ता. गेवराई, जि. बीड) येथील सोनू ऊर्फ सुनिल भगवान आरबड, शुभम ऊर्फ दसत्या पाराजी आरबड व गोपाल दिनकर आरबड हे घटनास्थळी आले. त्यांनी टेंडर सुरू ठेवायचे असेल तर महिन्याचा हप्ता देण्याची मागणी केली. मात्र शासनाकडे रॉयल्टी भरलेली असल्याने हप्ता देण्यास नकार दिल्यानंतर वाद चिघळला..संतप्त झालेल्या आरोपींनी शिवीगाळ करत पोकलॅंड मशीनच्या केबिनवर दगडफेक करून काचा फोडल्या. समजावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टेंडरधारकास मारहाण करण्यात आली. तसेच रॉयल्टी बुकमधील पावत्या फाडून टाकत गल्ल्यातील सुमारे २५ हजार रुपये जबरदस्तीने घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.घटनास्थळावरून जाताना "टेंडर बंद केले नाही तर हातपाय तोडू, जीवे मारू," अशी धमकी देत आरोपी पसार झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.या प्रकरणी संबंधितांनी पाचोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पाचोड पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.