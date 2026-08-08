Bidkin News : अवैध प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार; विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आदेश

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - बिडकीन शहर व परिसरात गावठाण हद्दीबाहेर मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध प्लॉटिंगची गंभीर दखल घेत, अवैध प्लॉटिंग करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले. तसेच गावठाण हद्दीबाहेर बांधकाम परवानगी दिल्याची कबुली बिडकीनच्या ग्रामसेवकाने दिल्यानंतर, संबंधित ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्याने बैठकीत एकच खळबळ उडाली..बिडकीन येथील एमआयटीएलच्या सभागृहात शहर व परिसरातील विविध प्रश्नांवर शनिवारी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आमदार विलास बापू भुमरे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बिडकीनमधील विविध प्रश्नांबाबत नंदकुमार वैद्य व ॲड. संचित पातुणकर यांनी ३० जुलै रोजी विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी बिडकीनमध्येच सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत प्रश्नांचा आढावा घेतला..बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम., राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक अभय कुमार, अनिकेत कुलकर्णी, एमआयटीएलचे महेश पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील, प्रभारी अधिकारी आरती पवार, वाहतूक पोलिस अधिकारी अनंत झोटे, निलेश शेळके आदी उपस्थित होते..ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याचे आदेशबिडकीन परिसरात गावठाण हद्दीबाहेर अवैध प्लॉटिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावेळी अवैध प्लॉटिंग करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे आयुक्त श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.अवैध प्लॉटिंगच्या चर्चेदरम्यान आयुक्तांनी बिडकीनच्या ग्रामसेवकांना गावठाणाबाहेर बांधकामासाठी परवानगी दिली जाते का, अशी विचारणा केली. ग्रामसेवकाने ‘हो’ असे उत्तर दिल्यानंतर आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याचे निर्देश दिले..रिंगरोडसाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणारबिडकीनची वाढती लोकसंख्या व वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेता शहराभोवती रिंगरोड होणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. यावर आमदार विलास बापू भुमरे यांनी खासदार भुमरे यांच्यासोबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन रिंगरोडचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सांगितले.छत्रपती संभाजीनगर–पैठण महामार्गाचे काम अनेक ठिकाणी अपूर्ण असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. अपूर्ण कामे तातडीने सुरू करून पूर्ण करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या..बिडकीनमधील टोल नाका हलविण्यासाठी प्रयत्नछत्रपती संभाजीनगर–पैठण महामार्गावर बिडकीन गावाच्या हद्दीत टोल नाका उभारण्यात येत असून, त्याच्या दोन्ही बाजूंना शाळा व नागरी वसाहती असल्याने भविष्यात सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा मांडण्यात आला. टोल नाका स्थलांतरित करण्यासाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले..पीएपी प्लॉटवरील मुरूम चोरीला आळा घालाडीएमआयसी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पीएपी प्लॉटमधून मोठ्या प्रमाणात मुरूम चोरी होत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. मुरूम चोरीमुळे प्लॉटवर मोठे खड्डे पडत असून, ते बुजविण्याचा आर्थिक भार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर पडत असल्याचे सांगण्यात आले.यावर विभागीय आयुक्तांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मुरूम चोरीला आळा घालण्याच्या सूचना दिल्या. कारवाई न झाल्यास स्वतःची पथके पाठवून तपासणी करण्यात येईल आणि चोरी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला..गुंठेवारी नियमानुकूल करून घेण्याचे आवाहननागरिकांनी गुंठेवारीची प्रकरणे नियमानुकूल करून घ्यावीत, असे आवाहन आयुक्तांनी केले. तसेच एन.ए. ४४ ची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी, म्हणजेच अंतर्गत रस्ते, पाणी पाइपलाइन व वीजपुरवठा आदी मूलभूत सुविधा पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतेही खरेदीखत करू नये. नोंदणी विभागानेही अवैध प्लॉटिंगच्या खरेदीखतांची नोंदणी करू नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या..शाळांजवळील रस्त्यांवर ‘लाईट’ची व्यवस्थाबिडकीन रोडलगत असलेल्या शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महामार्ग ओलांडावा लागतो. त्यामुळे अपघाताचा धोका असल्याने शाळांच्या परिसरात योग्य प्रकाशव्यवस्था करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या..‘मराठीसोबत जपानी, इंग्रजीही शिका’'बिडकीनच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहू; मात्र नागरिकांनी माझ्या दोन गोष्टी ऐकाव्यात,' असे आवाहन आयुक्त श्रीकांत यांनी केले. पालकांनी मुलांना मराठीसोबतच इंग्रजी व जपानी भाषा शिकवावी. बिडकीनमध्ये येणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, भाषेचे ज्ञान त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.जागतिक पातळीवरील कंपन्या बिडकीनमध्ये येत आहेत. या कंपन्या ज्या देशांतून येत आहेत, तेथे स्वच्छतेला मोठे महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे बिडकीन शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांनीही योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले..गाळेधारकांच्या नोटिसांवर स्वतंत्र बैठकमहानगरपालिकेकडून बिडकीन बसस्थानक परिसरातील गाळेधारक व दुकानदारांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांबाबतही चर्चा झाली. संबंधितांनी आपली कागदपत्रे जमा करावीत. त्यानंतर स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.यावेळी आमदार विलास भुमरे यांनी हे गाळेधारक दंगलग्रस्त असून, शासनाने त्यांना गाळे बांधून देऊन कबाले दिले आहेत. नोटिसांमुळे व्यावसायिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, यापुढे नोटिसा देऊ नयेत व प्रकरणावर योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.बैठकीत बिडकीनचे सरपंच अशोक धर्मे, जिल्हा परिषद सदस्य मनोज पेरे, ॲड. सतीश हाडे, नंदकुमार वैद्य, ॲड. संचित पातुणकर, युवा सेनेचे काकासाहेब टेके आदींनी विविध प्रश्न मांडले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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