Water Issue : पिके तराळली, मात्र पाणीटंचाई कायम; निम्मा पावसाळा उलटला तरी सर्व जलसाठे कोरडेठाक

पाचोड - अर्धाधिक पावसाळा आटोपता झाला. मात्र अद्यापपावेतो समाधानकारक पाऊस न झाल्याने पाचोडसह पैठण तालुक्यातील सर्व नदीनाले, विहीरी, तलाव आदी जलसाठे कोरडेठाक आहेत. एवढेच नव्हे तर अधूनमधून होणाऱ्या रिमझिम पावसावर खरिपाची पिके तराळली असली तरी जलसाठे कोरडे राहून भविष्यातील पाणीटंचाईने प्रत्येकाच्या मनात चिंतेचे घर निर्माण केले आहे. उर्वरित पावसाची मदार आता मोजक्या नक्षत्रावर अवलंबून आहे..यंदा केवळ २७ जुलैचा भीजपाऊस वगळता सुरवातीपासून पाचोडसह परिसरात अद्याप 'वाहता' पाऊस न झाल्याने परिसर टँकरवर विसंबून आहे. सर्वत्र जलसाठे कोरडीठाक आहेत. अद्याप विहारींना साधा पाझरही फुटलेला नाही. अहोरात्र विहीरीतून पाणी खेचणारे विद्युतपंप भर पावसाळ्यात दीर्घ विश्रांती घेत आहेत. पावसाळ्याच्या उर्वरित कालखंडात नक्षत्राने हुलकावणी दिल्यास जलसाठे कोरडे राहून बागायती क्षेत्र संकटात सापडेल अशी प्रत्येकांच्या मनात धास्ती लागून आहे..हवामान विभागाने समाधानकारक पावसाचे संकेत दिल्याने नव्याने परिसरात बागायतीचे क्षेत्र वाढले होते, मात्र पाऊस अधूनमधून सलाईन सारखा पडल्याने बागायतदारांनी धास्ती घेतली आहे. परिसरातील पाणीपुरवठा योजनांची तहान भागविणारे एकतुनी,खेर्डा दादेगाव, दावरवाडी, इनायतपुर, केकत जळगाव येथील लघुप्रकल्प तर थेरगाव, सानपवाडी, वडजी, लिंबगाव, खंडाळा, हर्षी, ब्राम्हणगाव, सालवडगाव येथील पाझर तलाव अद्यापही कोरडेठाक असल्याने अनेक गावाच्या पाणीपुरवठा योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी उघडया मोकळ्या संपादीत क्षेत्रावर बाजरी, कापुस व मुगाची पेर साधली आहे. उर्वरित पावसाळ्यात शिल्लक नक्षत्रे ऊन -सावलीचा खेळ खेळत राहीले, तर पंधरा-विस गावाच्या पाणीपुरवठयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन परिसरातील बागायती क्षेत्र नामशेष होईल अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.जायकवाडी प्रकल्पानंतर कोटयावधी रुपये खर्चुन खेर्डा व एकतूनी ही मध्यम तर हिरडपूरी व आपेगाव ही उच्च पातळी बंधारे उभारण्यात आली असून त्यामुळे सभोवतालचे हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. एवढेच नव्हे तर विविध गावांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल योजनेतर्गत विहीरी खोदण्यात येवून पाणीप्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकल्प व बंधाऱ्यात उभारणी पासून दहा वर्षापर्यंत बारमाही पाणी तग धरून होते..खेर्डा प्रकल्प विस्तीर्ण असल्याने सन २००८ मध्ये शासनाने २२२ कोटी रुपये खर्चाची ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेंतर्गत २४ मे २०२० रोजी जायकवाडीचे पाणी यांत आणून सोडल्याने परिसरातील वरूडी, पाचोड, बालानगर, तांडा बु,तांडा खूर्द, नानेगाव, पुसेगाव आदी दहा ते पंधरा गावांच्या पाणी पुरवठयाचे नियोजन पुर्णत्वास गेले.मात्र समाधानकारक पाऊस येणार या भरवशावर उभे राहिलेले मोसंबी, उसाचे पिक जगण्याची चिंता लागुन आहे.अद्याप वाहता पाऊस न झाल्याने पाझर तलावाच्या बुडीत क्षेत्रावर सर्वत्र बेशरम व वेडयाबाभळीने आपला डेरा जमविला जमविला असून त्यातील बेशरम व वेडया बाभळी काढण्याचा पाटबंधारे विभागाला विसर पडल्याचे दिसते. मागील दोन वर्षापूर्वीचा अपवाद वगळता सर्व तलाव, विहीरी आजपावेतो तळ गाठलेल्या आहेत. अर्थातच रिमझिम पावसामुळे पिकांनी बाळसे धरून ते बहरले असले तरी पाणीटंचाई मात्र कायमच आहे..बाळासाहेब नेहाले (पशुपालक, थेरगाव) -'समाधानकारक पाऊस न झाल्याने आगामी काळात गुरांचा चारा व पाण्यासाठी हंबरडा अस्वस्थ करणारा असेल.पाण्याकरीता भटकंतीशिवाय पर्याय राहणार नाही. पशुधन कसे सांभाळावे याची चिंता लागून आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.