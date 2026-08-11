मराठवाडा

Water Issue : पिके तराळली, मात्र पाणीटंचाई कायम; निम्मा पावसाळा उलटला तरी सर्व जलसाठे कोरडेठाक

अर्धाधिक पावसाळा आटोपता झाला. मात्र अद्यापपावेतो समाधानकारक पाऊस न झाल्याने पाचोडसह पैठण तालुक्यातील सर्व नदीनाले, विहीरी, तलाव आदी जलसाठे कोरडेठाक आहेत.
Crops Revive But Water Scarcity

Crops Revive But Water Scarcity

sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड - अर्धाधिक पावसाळा आटोपता झाला. मात्र अद्यापपावेतो समाधानकारक पाऊस न झाल्याने पाचोडसह पैठण तालुक्यातील सर्व नदीनाले, विहीरी, तलाव आदी जलसाठे कोरडेठाक आहेत. एवढेच नव्हे तर अधूनमधून होणाऱ्या रिमझिम पावसावर खरिपाची पिके तराळली असली तरी जलसाठे कोरडे राहून भविष्यातील पाणीटंचाईने प्रत्येकाच्या मनात चिंतेचे घर निर्माण केले आहे. उर्वरित पावसाची मदार आता मोजक्या नक्षत्रावर अवलंबून आहे.

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