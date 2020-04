बँकांबाहेरील गर्दी हटता हटेना

परभणी : शहरात संचारबंदी व जमावबंदी लागू असतानाही या कालावधीत बँकांच्या बाहेरील गर्दी हटता हटत नसून या बाबत कुठलीही दखल प्रशासकीय पातळीवर घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. तर सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडालेला आहे. तसेच जनता मार्केटमध्ये बंदी घातलेली दुकाने सुरू ठेवल्या ठेवल्या जात असल्याचे दिसून येते.

परभणी शहरात संचारबंदी लागू झालेली असतानाही बँकांसमोर मोठ्या प्रमाणात रांगा लागत असल्याचे चित्र दिसून येते. बँकेमध्ये जरी एकाच ग्राहकास प्रवेश दिला जात असला तरी बाहेर मात्र, मोठ्या रांगा लागत असून तेथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळल्या जात नाही. बाहेर काय घडतय याचे बँकेला मात्र, काही देणेघेनेच दिसून येत नाही. अनेक ग्राहक तोंडाला मास्कही लावत नसल्याचे दिसून येते. शहरात कोरोनाबाधित रुग्ण अद्यापही आढळून आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांचा गाफीलपणा वाढला आहे. संबंधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष केल्यास हा हलगर्जीपणा कोरोना निमंत्रण देणारा ठरू शकतो. हेही वाचा - परभणीच्या महापौर, उपमहापौरांवर गुन्हा हळूहळू बंदी घातलेली दुकाने उघडी

संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवेत येणारी मेडिकल स्टोअर्स व काही कालावधीत किराणा दुकाने वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. तरीसुद्धा जनता मार्केटमध्ये काही कटलरी, चपलाचे दुकाने सोमवारी उघडली होती. नुकतेच कलम १४४ चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महापालिका पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. असे असताना शहरात बंदी घातलेली दुकानेदेखील उघडी होत असून त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास हळूहळू अनेक दुकाने उघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गांधी पार्क गर्दीचे माहेरघर

गांधी पार्क तर या गर्दीचे माहेरघर ठरला आहे. या ठिकाणी सकाळच्या सत्रात मोठ्या संख्येने हे विक्रेते येत असल्यामुळे परिसराला यात्रेचे स्वरूप येत आहे. वसमत रोड, जिंतूर रोड, कारेगाव रोड, नांदखेडा रोड, जुना पेडगाव रोड, दर्गा रोड, स्टेशनरोड, बसस्थानक रोड अशा अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळत आहे. जिल्ह्यात अद्याप सुदैवाने रुग्ण आढळून आलेला नाही. तरीदेखील खबरदारी घेणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. इथे मात्र, नागरिकांकडून बेजबाबदारीचे वर्तन घडून येत आहे. या बाबत प्रशासन जरी हतबल असले तरी त्यांनी आता ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय ही गर्दी कमी होणार नसल्याचे दिसून येते.

Web Title: The crowd outside the banks did not shrink,parbhani news