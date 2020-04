जलकुंभांवर पाण्यासाठी लागल्या रांगा

परभणी : दर पंधरा ते अठरा दिवसानंतर येणारे पाणी व जमिनीतील पाणी पातळी खालवत असल्यामुळे आता शहरातील ठिकठिकाणच्या जलकुंभावर पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिक गर्दी करतांना दिसून येत आहेत. तेथेही नागरिक सोशल डिस्टंन्सिंगचा वापर करीत पाणी भरत आहेत.

महापालिका किमान या उन्हाळ्यात तरी नियमित पाणी देईल असे वाटत असतांना विविध कारणांनी नविन पाणी पुरवठा योजनेच्या वितरण व्यवस्थेवर नळजोडणीत अनेक विघ्ने आली व कोरोनाच्या प्रार्श्वभूमीवर तर सर्व प्रक्रियाच ठप्प झाली. त्यामुळे नविन वितरण व्यवस्थेवर नागरिकांनी नळजोडण्याच न घेतल्यामुळे या उन्हाळ्यातही नागरिकांनी पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय जलकुंभांवर रांगा...

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशनांतर महापालिका नव्या योजनेचे पाणी जुन्या जलकुंभांना देण्याची व शहरात १५ ते २० दिवसांनी येणाऱ्या पाणीपाळीचा कालावधी कमी करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु हा बदल देखील पालिका करणार नसल्याचे स्पष्ट होत असून नळ योजना असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना देखील पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत. उन्हाची तीव्रता वाढत असून जमिनीतील पाणी पातळी खालावली आहे. त्यामुळे पाणी टंचाई निर्माण होऊ लागली असून नागरिक पाण्यासाठी रांगा लावत आहेत. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचा नियमाची पुरेपुर अंमलबजावणी केली जात आहे. पालिका टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणार ?

महापालिकेने नळजोडणीसाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. अनाधिकृत बांधकामाचा दंड घेतल्या जात नव्हता. मालमत्ता करावरील शास्तीत ५० टक्के तर पाणीपट्टीवरील शास्तीत १०० टक्के सुट दिली. नंतर तर नविन भागात थकीत मालमत्ता कर घेणे देखील बंद केले. परंतु नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून नळजोडणी रखडली आहे. आता उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत महापालिका टँकर सुरु करणार का ? हा मोठा प्रश्न आहे. पालिकेने अनेक नगरसेवक सुरुवातीपासूनच टँकर लावण्याची मागणी करीत होते. त्यांच्या मागणीला यश मिळणार का ? हे महत्वाचे आहे. दरवर्षी पालिका टॅंकरवर दीडकोटी पेक्षा अधिक खर्च करीत असे. तसेच टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु केला की पाणी माफियादेखील सक्रीय होण्याची शक्यता आहे.



Web Title: Crowds near the water tank to fill the water,parbhani news