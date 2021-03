निर्दयी घटना : पत्नीच्या उपचाराचा खर्च झेपावत नसल्याने आजारी पत्नीचा खून; पाथरी तालुक्यातील मुदगल येथील घटना, पती अटक

पाथरी ( जिल्हा परभणी ) : आजारी पत्नीच्या गोळ्या- औषधीचा खर्च परवडत नसल्याने पतीनेच पत्नीचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून केल्याची घटना पाथरी तालुक्यातील मुदगल येथे ता. 13 मार्च रोजी रात्री साडेसातच्या सुमारास घडली. दरम्यान या प्रकरणी रविवारी (ता. १४) पहाटे पाथरी पोलिस ठाण्यात आरोपी पतीविरुध्द खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाथरी तालुक्यातील मुदगल येथील कमलाकर बाबासाहेब शिंदे यांची पत्नी कविता शिंदे हिला ब्रेन ट्युमर असल्याने त्यांचा गेल्या पाच वर्षांपासून शिर्डी येथील दवाखान्यात उपचार सुरु होता. कविता हिस सतत गोळ्या- औषधी लागत होते. त्यासाठी होणारा खर्च वाढत असल्याने व तो परवडत नसल्याने कंटाळून कमलाकर शिंदे यांनी पत्नी कवितांचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून केला. हा प्रकार ( ता. १३ ) शनिवारी रात्री साडेसातच्या सुमारास घडली. रात्री आठ वाजता घटनेची माहिती मिळताच पाथरी पोलिसांचे पथक मुदगलला दाखल झाले. या प्रकरणी कविताचे नातेवाईक सुरज मदनराव जामगे यांच्या फिर्यादीवरुन कमलाकर शिंदेविरुद्ध पाथरी पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुपारी तीनच्या सुमारास आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. घटनेचा अधिक तपास पोलिस निरीक्षक वसंत चव्हाण हे करीत आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

