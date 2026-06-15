Kannad Accident : मद्यधुंद क्रूझर चालकाने बुलेटला चिरडले; अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी

कन्नड - तालुक्यातील कन्नड-वैजापूर रस्त्यावरील औराळा गावानजीक एका मद्यधुंद क्रूझर चालकाने बेजबाबदारपणे वाहन चालवून समोर जाणाऱ्या बुलेट दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात बुलेटस्वार तरुण गंभीर जखमी झाला असून, ही घटना सोमवारी (ता. १५) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास घडली. किशोर वसंतराव काळे (वय ३२) असे अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, किशोर काळे हे आपल्या बुलेट दुचाकीवरून (क्रमांक MH 20 MA 002) खामगावकडे जात होते. याच वेळी पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेली क्रूझर जीप (क्रमांक MH 14 EC 2670) देखील खामगावच्या दिशेने जात होती. क्रूझर चालक हा पूर्णपणे दारूच्या नशेत (मद्यधुंद अवस्थेत) धुंद होता. त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने त्याने समोरच्या बुलेटला पाठीमागून काळासारखी जोरदार धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती की, अपघात झाल्यानंतर बुलेट दुचाकी थेट क्रूझर गाडीच्या पुढच्या भागात अडकली. मद्यधुंद चालकाने गाडी न थांबवल्याने अडकलेली बुलेट आणि दुचाकीस्वाराला फरफटत नेत क्रूझर थेट रस्त्याशेजारील नालीत जाऊन घुसली. या थरारक अपघातात किशोर काळे यांच्या शरीराला गंभीर जखमा झाल्या आहे..अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळाकडे धाव घेत जखमी किशोर काळे यांना बाहेर काढले. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी कन्नड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत होती. मद्यधुंद क्रूझर चालकाविरुद्ध नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.