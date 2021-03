आजपासून सात दिवस परभणी जिल्ह्यात संचारबंदी लागू; अत्यावश्यक सेवांना वगळले

परभणी ः कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादूर्भावामुळे बुधवारी (ता. 24) सायंकाळी सात वाजल्यापासून ते ता. 31 मार्चपर्यंत जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिले आहेत. दरम्यान, या संचारबंदीतून अत्यावश्यक बाबींना सूट देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रसार हा चिंतेचा विषय बनला आहे. जस- जसा कोरोना वाढतोय तस- तसा जिल्ह्यातील मृत्युचे प्रमाणही वाढत जात आहे. त्यामुळे या विषाणु संसर्गाला वेळीच रोखणे आवश्यक आहे. परिणामी लोकांचा आप- आपसातील संपर्क कमी व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी संचारबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. बुधवारी (ता. 24) रात्री सात वाजल्यापासून ही संचारबंदी सुरु झाली आहे. हेही वाचा - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय झाले थकबाकीमुक्त; चालू देयकासह 21 लाख रुपये थकीत बीलाचा केला भरणा संचारबंदी दरम्यान अत्यावश्यक सेवासह इतर काही महत्वाच्या व्यक्तींना सुट देण्यात आली आहे. या मध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये त्यांचे अधिकारी, कर्मचाऱी व त्यांची वाहने, सर्व शासकीय वाहने, रुग्णवाहिका, सर्व शासकीय व खासगी दवाखाने, सर्व औषदी दुकाने, वैद्यकीय कर्मचारी,

वैद्यकीय रुग्णालयातील कर्मचारी, लसीकरण केंद्र, आरटीपीसीआर, अँटीजन चाचणी तपासणी केंद्र, वैद्यकीय आपताकल व त्यासंबधी सेवा, कोव्हिड रुग्णांना घेऊन येणारी वाहने, त्यांचे नातेवाईक त्यांची वाहने, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने व वय्क्ती, प्रिंट मेडिया, इलेक्ट्रॉनिक मेडिया यांचे संपादक,

वार्ताहर, प्रतिनिधी, वितरक, पेट्रोलपंप व गॅस वितरक, कर्मचारी व त्यांची वाहने, किराणा दुकानातून होणारी घरपोच सेवा, दुध विक्रेते (गल्ली, कॉलनी व सोसायट्यामध्ये घरोघरी जाऊन सकाळी सहा ते नऊ या कालावधीत विक्री करावी, एका ठिकाणी थांबून विक्री करता येणार नाही), कोरोना लसीकरण केलेल्या व्यक्ती व लसीकरणासाठी जाणार्‍या व्यक्ती यांना सूट राहील, आरटीपीसीआर व अँटीजन चाचणी करण्यासाठी जाणार्‍या व्यक्ती यांना सूट राहील, स्पर्धा परीक्षेसाठीच्या अभ्यासिका, वाचनालय यातील विद्यार्थी व कर्मचारी वर्ग, जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांचे अंतर्गत कामकाज, शासकीय चालान, शासकीय रोकड घऊन जाणारी वाहने व अत्यावश्यक सेवेतील बँक यांना संचारबंदी कालावधीत सूट देण्यात येत आहे, सीए, सीएमए, सीएस, टॅक्स प्रेक्ट्रीशनर इत्यादी सेवांची कार्यालये व त्यांची वाहने, स्वस्त धान्य दुकाने (शक्यतो घरपोच धान्य देण्याचा प्रयत्न करावा), ता. 24 मार्च व ता. 26 मार्च रोजी श्री शिवाजी महाविद्यालय येथे घेण्यात येणार्‍या ऑनलाईन परीक्षेसाठी येणारे अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक, घरपोच पिण्याचे पाणी पुरवठ करणारी वाहने, लसीकरणासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी, बीएलओ आदींना यातून सूट असेल असे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी बुधवारी काढलेल्या आदेशातून म्हटले आहे. नागरीकांनी स्वताची काळजी घ्यावी. गर्दीच्या ठिकाणी जावू नये. संचारबंदी लागू असल्याने अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कुणीही विनाकारण रस्त्यावर येऊ नये. सर्वत्र पोलिसांचा कडकोट बंदोबस्त राहणार आहे. जिल्हा प्रशासनासह पोलिसांना सहकार्य करावे.

- दीपक मुगळीकर, जिल्हाधिकारी, परभणी. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Curfew imposed in Parbhani district for seven days from today; Excluded essential services parbhani news