हिंगोलीत संचारबंदी शिथिल; नियमांचे पालन करत भाजीपाला खरेदीला प्रतिसाद 

हिंगोली : जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी दुसऱ्यांदा सात दिवसाची संचारबंदी लागु केली होती. ती सोमवारपासून (ता. पाच) शिथिल करण्यात आली. बाजारपेठेत नियमाचे पालन करत किराणा, भाजीपाला व विविध दुकाने सुरु झाली आहेत. हिंगोली शहरामध्ये असलेल्या मुख्य भाजीमंडीचे नागरिकांची गर्दी कमी करण्यासाठी विक्रेद्रीकरण करण्यात आले. सहा ठिकाणी नगरपालिकेने ठरवुन दिलेल्या ठिकाणी भाजी विक्रीचे स्टाँल लावण्यात आले. यामुळे मुख्य भाजी मंडीत होणाऱ्या गर्दीवर आपोआप नियंत्रण ठेवता आले. हेही वाचा - धर्माबाद तालुक्यातील सायखेड येथे अवैध देशी- विदेशी दारु विक्रेत्यांवर कारवाई याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला शहरांमधील जिल्हा परिषद मैदान, नवीन नगर परिषद मैदान, तसेच बिरसा मुंडा चौक, रेल्वे स्टेशन परिसर अशा सहा ठिकाणी मुख्याधिकारी डॉ. अजय कुरवाडे यांनी नागरिकांसाठी भाजीपाला विकण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्या ठिकाणी व्यवस्थित रित्या सामाजिक अंतर ठेवून आदेशाचे पालन करुन भाजीपाला सुरळीत व व्यवस्थित रित्या विक्री केली जात चित्र पहावयास मिळाले आहे. तसेच सात दिवस बंद असल्याने हळद मार्केटमध्ये हळदीची विक्रमी आवक झाली होती. वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या होत्या. श्री संत नामदेव महाराज हळद मार्केटमध्ये वाहनांच्या रांगा होत्या. सोमवारी (ता. पाच) हळद मार्केट सुरु करण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी जवळपास पाच हजार ते सहा हजार क्विंटल हळद विक्रीसाठी बाजारात आली होती. आडत व्यापाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हळदीला आठ हजार ते नऊ हजार रुपये भाव मिळेल असे सांगितले. शहरात कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांच्या तसेच भाजी विक्रेते, किराणा दुकान आदी ठिकाणी मास्कचा वापर होताना दिसत होता. तरबाजारात आलेल्या अनेकांच्या हातात हँन्ड सँनिटायझरच्या बाॅटल दिसत होत्या. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Curfew relaxed in Hingoli; Respond to the purchase of vegetables following the rules