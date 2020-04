निलंग्यात पुन्हा एकदा जनता संचारबंदीची स्थिती, अत्यावश्यक सुविधांसह कडकडीत बंद

निलंगा (ता.लातूर) : दोन दिवसांपूर्वी शहरांमध्ये आलेल्या बारा परप्रांतीयांपैकी आठ जणांना कोरोनाबाधित असल्याचे अहवाल आल्यामुळे शहर हादरून गेले आहे. रविवारी (ता.पाच) संपूर्ण शहरांमध्ये 'जनता संचारबंदी'पेक्षा तीव्र स्वरूपात नागरिकांनी कडकडीत बंद पाळला. शिवाय शहर सुरक्षितेच्या दृष्टीने शहराबाहेर जाणारी व येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आली आहेत. शिवाय संपूर्ण शहरात अत्यावश्यक सुविधाही बंद होत्या. निलंगा शहरांमध्ये धार्मिकस्थळात आश्रयास असलेल्या बारा परप्रांतीयांपैकी आठ जणांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्यामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाकडून शनिवारी (ता.चार) सायंकाळपासूनच हे वृत्त समजताच नागरिकांनी स्वतःहून टाळेबंदीला प्रतिसाद देत असताना याबाबत परप्रांतीय बाधित असल्याचे जाहीर झाल्यामुळे शहरातील व तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे निर्माण झाले आहे. वाचा ः लातूर महानगरपालिकेत कोरोना वॉर रुम, आरोग्य विभाग सतर्क नगरपालिकेच्या वतीने तीन दिवस कडकडीत बंद पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत रविवारी दिवसभर सकाळपासूनच कडकडीत बंद पाळण्यात आला. शहरातील रस्त्यावर व शहराबाहेरची सर्व आत येणारे व बाहेर जाणारे रस्ते बंद केल्यामुळे शहरात जनता संचारबंदीपेक्षाही नागरिकांकडून अधिक प्रतिसाद मिळाला आहे. शहरातील धार्मिकस्थळ परिसरात रेड झोन जाहीर करण्यात आला आहे. शहरातील पेट्रोलपंप खासगी दवाखाने, औषधी दुकानांसह अत्यावश्यक सुविधा पूर्णतः बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत. संपूर्ण शहर हे वाहतूक व मनुष्यविरहित दिसत आहे. नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्रीकांत शिंगाडे यांनी तीन दिवस बंद पाळावा असे आवाहन केल्यामुळे प्रशासनाऐवजी शहराच्या गल्लीबोळातील नागरिकांनीही बाहेर जाणारे व येणारे सर्व रस्ते खोदून दगड टाकून बंद केले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहर पुन्हा एकदा जनता संचारबंदीसारख्या अवस्थेत झाले आहे.

