मराठवाडा

Soybean Crop: दाभड येथे सोयाबीनचे पीक जाळून संताप

Farmer Burns Soybean Crop in Dabhad: निसर्गाच्या लहरीपणासह नापिकीचा फटका बसलेल्या दाभडमधील शेतकऱ्यांचा आक्रोश; सोयाबीन जाळून सरकारच्या धोरणांविरोधात संतप्त घोषणाबाजी
Farmer Vaijnath Suryawanshi burns his soybean crop in Dabhad over crop loss.

Farmer Vaijnath Suryawanshi burns his soybean crop in Dabhad over crop loss.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मालेगाव, : हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने आणि नापिकीने हिरावून घेतल्यामुळे बळीराजाचा आक्रोश आता अनावर झाला. दाभड (ता.अर्धापूर) येथील शेतकरी वैजनाथ सूर्यवंशी यांनी आपल्या शेतात जिवापाड जपलेले सोयाबीनचे पीक थेट जाळून सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

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