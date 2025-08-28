Train Robbery: तिरुपती साईनगर एक्स्प्रेसवर दरोडा; शस्राचा धाक दाखवून प्रवाशांचे दागिने लुटले, अनेकांचे मोबाइलही हिसकावले

परभणी : तिरुपती-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसमध्ये बुधवारी (ता. २७) पहाटेच्या सुमारास दरोडेखोरांच्या टोळक्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. पूर्णा ते परभणी दरम्यान सव्वाचार ते पाचच्या सुमारास बोगी क्रमांक ८ व १० मध्ये घुसलेल्या दरोडेखोरांनी प्रवाशांना धारदार शस्त्रांचा धाक दाखवत दागिने व मोबाइल हिसकावून घेतले..या घटनेनंतर प्रवाशांत प्रचंड दहशत निर्माण झाली असून, रेल्वेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. रेल्वे क्रमांक १७४१७ ही एक्स्प्रेस पहाटे ४.१० ला पूर्णा स्थानकातून सुटली. त्यानंतर काही वेळेतच दरोडेखोरांच्या टोळीने दोन बोग्यांत प्रवेश करून महिला व पुरुष प्रवाशांकडील जवळपास आठ ते दहा तोळे सोने, १० ते १५ मोबाइल लंपास केले. .तब्बल १५ ते २० मिनिटे दरोडेखारांचा दोन बोग्यांत अक्षरशः धुमाकूळ सुरू होता. मात्र, त्यावेळी रेल्वे सुरक्षा दलाचा एकही कर्मचारी प्रवाशांच्या मदतीसाठी धावून आला नाही. प्रवाशांनी आरडाओरड केली, कुणीही मदतीला आले नाही. परभणी स्थानकावर गाडी दाखल होताच संतप्त प्रवाशांनी रेल्वे पोलिसांकडे धाव घेतली. त्यांनी आपले दागिने व मोबाइल चोरीस गेल्याची तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, पोलिसांनी ठाण्यात येऊन नोंद करा, असा आग्रह धरला. त्यामुळे काही प्रवाशांनी तक्रार नोंदवण्याऐवजी पुढील प्रवासाला प्राधान्य दिले. काहींच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या तरी त्याबाबत अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही. या मार्गावर यापूर्वीही अशाच घटना घडल्या असून, संबंधित दरोडेखोरांची माहिती अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेली नाही..Godawari River Flood : पुरपरिस्थिती निर्माण होताच गेवराईच्या त्या बत्तीस गावातील नागरिकांना भरते धडकी.त्यामुळे प्रवाशांचा रोष अधिकच वाढला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी याबाबत तपास करत असल्याचे कळते. सुरक्षेअभावी आमच्या जीवित व संपत्तीला धोका आहे. रेल्वे प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी तीव्र प्रतिक्रिया संतप्त प्रवाशांनी नोंदवली. यासंदर्भात रेल्वे पोलिसांकडे माहिती घेतली असता घटना घडलेली आहे. मात्र, याबाबत एकाही प्रवाशाची अद्याप आमच्याकडे तक्रार दाखल झालेली नसल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.