Train Robbery: तिरुपती साईनगर एक्स्प्रेसवर दरोडा; शस्राचा धाक दाखवून प्रवाशांचे दागिने लुटले, अनेकांचे मोबाइलही हिसकावले

TirupatiShirdi Express : तिरुपती–साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसमध्ये दरोडेखोरांच्या टोळक्याने प्रवाशांना धमकावून दागिने व मोबाईल हिसकावले. सुरक्षेच्या अभावामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र दहशत निर्माण झाली आहे.
Updated on

परभणी : तिरुपती-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसमध्ये बुधवारी (ता. २७) पहाटेच्या सुमारास दरोडेखोरांच्या टोळक्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. पूर्णा ते परभणी दरम्यान सव्वाचार ते पाचच्या सुमारास बोगी क्रमांक ८ व १० मध्ये घुसलेल्या दरोडेखोरांनी प्रवाशांना धारदार शस्त्रांचा धाक दाखवत दागिने व मोबाइल हिसकावून घेतले.

