‘या’ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर दराेड्याचा प्रयत्न

मुखेड (जिल्हा नांदेड) : बेटमाेगरा (ता.मुखेड) येथील जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्य गेटचे चॅनलगेट ताेडून आतील तिजाेरी एका चाेरीच्या आॅटाेमधून लंपास करुन फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिजोरी चोरट्यांना फुली नसल्याने बँकेची मोठी रक्कम वाचली. हा प्रकार सोमवारी (ता. १६) रात्रीच्या सुमारास घडला. नेहमीप्रमाणे मंगळवारी (ता. १७) सकाळी नेहमीप्रमाणे बँकेचे कर्मचारी व अधिकारी बँक उघडण्यासाठी आले. यावेळी बँकेचे चॅनल गेटचे कुलूप तोडलेले त्यांच्या लक्षात आले. चोरीचा प्रकार लक्षात येताच बँकेचे अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी व परिसरात शाेधाशाेध केली. यावेळी बेटोमोगरा या गावच्या जवळच असलेल्या मन्याड नदीवरील बंधा-याच्या बाजूला बँकेची तिजाेरी सुस्थितीत सापडली. त्यातील चार लाख ९२ हजार ५५२ रुपये हस्तगत करण्यात आले.



बँकेचे शाखाधिकारी पिराजी लक्ष्मण हावरगे यांची फिर्याद याबाबत बँकेचे शाखाधिकारी पिराजी लक्ष्मण हावरगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार साेमवारचे कामकाज संपवून सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे सायंकाळी सहा वाजता बँकेला कुलूप लाऊन घरी गेले असता मंगळवारी सकाळी बेटमाेगरा येथील शिवाजी पाटील नामक व्यक्तीने बँकेच्या चॅनलगेटचे कुलूप तुटले असल्याचे सांगितले. तेव्हा घटनास्थळी येऊन पाहिले असता आत असलेली तिजाेरी उचलून नेल्याचे निदर्शनास आले. घटनेची माहिती बँकेच्या वरिष्ठ अधिकारी व मुखेड पाेलिसांना दिली. हेही वाचा - कोरोनाचे सावट : न्यायदानाच्या वेळेत बदल वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी मन्याड नदीवरील बंधा-याजवळ एका आॅटाेमध्ये तिजाेरी आढळून आली. त्यामधील रकमेची तपासणी केली असता संपूर्ण रक्कम बराेबर असल्याचे दिसून आले. अशी तक्रार पाेलिसांत देण्यात आली आहे. दरम्यान घटनेची महिती मिळताच अतिरिक्त पाेलिस अधीक्षक दत्ताराम राठाेड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक द्वारकादास चिखलीकर व त्यांचे पथक, मुखेड येथील पाेलिस निरीक्षक एन. जी. आकुसकर, सहाय्यक पाेलिस निरीक्षक भाऊसाहेब मगरे, डीएसबीचे पांडुरंग पाळेकर, हवालदार बालाजी घाराेळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली. याबाबत सायंकाळी उशिरापर्यंत तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रीया सुरू हाेती. गुन्ह्यातील आॅटो चोरीचा बँक फोडण्यासाठी गेलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी मोटरगा (ता. मुखेड) येथील ॲपे आॅटो चोरला. याच आॅटोतून ते बेटमोगरा येथे पोहचले. रात्रीच्या सुमारास बँक फोडून आतील तीजोरी कशीशी त्यांनी आॅटोत घातली. मात्र ती काही त्यांना फोडता आली नाही. त्यामुळे चोरट्यांनी आॅटोसह तिजोरी तिथेच सोडून पळ काढला.

Web Title: dacoty try on this district central bank Nanded news