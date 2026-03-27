Dharashiv News: रखडलेल्या रस्त्यासाठी दहिफळकरांचा एल्गार; ग्रामस्थांमध्ये संताप, १० एप्रिल रोजी तीव्र आंदोलनाचा इशारा

गौर: मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते भालवडे वस्तीदरम्यानच्या रस्त्याचे काम रखडल्याने दहिफळ येथील ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. वारंवार मागणी करूनही कामाला गती मिळत नसल्याने, अखेर ग्रामस्थांनी प्रशासनाविरुद्ध शड्डू ठोकला. १० एप्रिल रोजी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..दहिफळ येथील या महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम सुरू होऊन मोठा कालावधी लोटला आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या संथ गतीमुळे हे काम अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. काही ठिकाणी काम अर्धवट सोडून दिल्यामुळे रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. उन्हाळ्यात धुळीचा त्रास आणि पावसाळ्यात चिखलामुळे या मार्गावरून चालणेही दुरापास्त झाले आहे..ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या रस्त्याबाबत संबंधित विभागाकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासने मिळाली, ठोस कारवाई झाली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे आता नागरिकांचा संयम संपला असून त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. रखडलेल्या कामाचा सर्वाधिक फटका शालेय विद्यार्थी, शेतकरी आणि रुग्णांना बसत आहे..भालवडे वस्तीकडे जाणाऱ्या या मार्गावर वाहतूक करताना मोठी कसरत करावी लागत असून, अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. प्रशासनाला सामान्य नागरिकांच्या त्रासाचे काहीच देणेघेणे नाही का, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत..रस्त्याचे काम तत्काळ पूर्ण करून नागरिकांना या जाचातून मुक्त करावे, या मागणीसाठी दहिफळ ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर येत्या काही दिवसांत कामाला सुरवात होऊन ते पूर्णत्वास नेले नाही, तर १० एप्रिल रोजी संबंधित शासकीय कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.