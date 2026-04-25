मराठवाडा

Pachod News : दुधाच्या हव्यासापोटी ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनांचा ग्रामिण भागात सर्रास वापर

दुधाला असलेली मोठी मागणी लक्षात घेऊन दुभत्या जनावरांकडून हवे तेव्हा व हवे तेवढे दूध काढून घेण्यासाठी बंदी घातलेल्या ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनचा पाचोडसह पैठण तालुक्यात सर्रास वापर.
oxytocin injection

हबीबखान पठाण
पाचोड - दुधाला असलेली मोठी मागणी लक्षात घेऊन दुभत्या जनावरांकडून हवे तेव्हा व हवे तेवढे दूध काढून घेण्यासाठी बंदी घातलेल्या ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनचा पाचोडसह पैठण तालुक्यात सर्रास वापर सुरू असून, किराणा दुकानांतदेखील ही बेकायदा इंजेक्शने सहज उपलब्ध होत आहेत. विशेष म्हणजे या इंजेक्शनच्या वापरामुळे मिळणारे दूध जनावरांसाठीच नव्हे, तर माणसांसाठीदेखील घातक ठरत आहे.

Milk
pachod
dairy farming
Dangerous to health

