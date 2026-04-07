Latur News: दापका राजा ते जळकोट रस्त्याची दुरवस्था; दोन जिल्ह्यांना जोडणारा प्रमुख मार्ग; वाहनधारकांसह स्थानिक नागरिक त्रस्त

जळकोट: नांदेड आणि लातूर या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना जोडणारा दापका राजा ते जळकोट हा प्रमुख रस्ता सध्या अत्यंत धोकादायक बनला असून, प्रवाशांसाठी तो अक्षरशः मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. ठिकठिकाणी पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि दुरुस्तीचे अपूर्ण काम यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..या मार्गावरून दररोज शेकडो लहान-मोठी वाहने ये-जा करतात. तसेच शेकडो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनांचे संतुलन बिघडून अपघातांची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यामुळे त्यांची खोली लक्षात येत नाही. परिणामी, अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. दापका राजा ते जळकोट या रस्त्याचा काही भाग नांदेड जिल्ह्यात, तर काही भाग लातूर जिल्ह्यात आहे..जळकोटकडील भागाचे डांबरीकरण झालेले आहे. मात्र, दापका राजाकडून सुरू होणाऱ्या भागाची दयनीय अवस्था आहे. दापका येथील स्थानिक नागरिकांच्या मते, १५ ते २० वर्षांपासून या रस्त्याची दुरुस्ती झालेली नाही. अनेकवेळा संबंधित प्रशासनाला या समस्येबाबत कळले; मात्र अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर अंधार असल्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होते. अंधारात रस्त्यावरील खड्डे दिसत नसल्याने अपघात घडतात..जळकोटहून बाऱ्हाळी, मुखेड, देगलूर, मुक्रामाबाद आदी ठिकाणी तसेच आंध्र प्रदेशात ये-जा करण्यासाठी हा रस्ता उपयुक्त आहे. दापका राजा भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी दररोज जळकोटला ये-जा करतात. शेतकरी व व्यापारीही याच रस्त्याचा वापर करतात. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे रस्ता दुरुस्तीची मागणी केली आहे.."खराब रस्त्यामुळे अनेक अपघात होत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची हेळसांड होते. हा रस्ता जळकोटपासून जळकोट हद्दीपर्यंत पूर्ण झाला असून, मुखेड हद्दीतील अपूर्ण आहे. आमदारांनी या रस्त्याकडे लक्ष घालून रस्त्यावर काम करण्यासाठी संबंधिताला आदेश द्यावे"- अतुल चव्हाण, नागरिक, दापका राजा, ता. मुखेड"दापका राजा येथून जळकोटला शाळेला जाण्यासाठी दापका राजा हद्दीतील रस्त्यांची अंत्यत बिकट अवस्था झाली असून, सायकलवर जाण्यासाठीही कसरत करावी लागत आहे. तरी रस्त्याची दुरुस्ती करून विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबवावी."- ऐश्वर्या चव्हाण, विद्यार्थिनी"रस्ता हा जळकोट हद्दीपर्यंत पूर्ण झाला असून, त्यापुढील रस्त्याचे काम मुखेड जि. नांदेड जिल्हा परिषदअंर्तगत येते. याबाबत आमदार संजय बनसोडे यांनी मुखडेचे आमदार तुषार राठोड यांना पत्र देऊन रस्ता पूर्ण करण्यासाठी विनंती केली आहे."- मजूर शेख, अभियंता, जळकोट.