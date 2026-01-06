Parbhani Journalist Welfare : दर्पण दिनी जिंतूरमध्ये पत्रकारांचा सन्मान; व्हाईस ऑफ मीडियाकडून साडेसात कोटींचा विमा!

जिंतूर : शहरातील व्हाइस ऑफ मिडियाच्या वतीने मंगळवारी (ता.६) दर्पण दिनानिमित्त अभिवादन करण्यात आले. यावेळी तालुक्यातील पत्रकारांना साडेसात कोटी विम्याचे मोफत वितरित करून त्यांचा सन्मान केला. .जेष्ठ पत्रकार राजाभाऊ नगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख, पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे, गटविकास अधिकारी सुभाष मानकर, उद्योजक ब्रिजगोपाल तोष्णीवाल, प्राचार्य श्रीधर भोंबे, गटनेते सचिन गोरे,नगरसेवक ॲड. गोपाळ रोकडे , प्रदीप चव्हाण,संदीप भाई शर्मा महाराज, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश दरगड ,ॲड.मनोज सारडा,डॉ.दुर्गादास कानडकर, आदींच्या उपस्थितीत दर्पण दिनाचे औचित्य साधून जिंतूर तालुका प्रेस क्लब व व्हाईस ऑफ मिडियाच्या वतीने ५२ पत्रकारांना साडेसात कोटी रुपयांची विमा पॉलिसी मान्यवरांच्या हस्ते वितरित वाटप करून मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. .Tanubai Birje Award : महिला पत्रकारितेला मान; शिलाताई उंबरे यांना तानुबाई बिर्जे पुरस्कार!.तसेच भारतीय डाक विभागाच्या वतीने आदित्य बिर्ला ७४९ रुपयात १५ लाख रुपयाचा वार्षिक विमा मोफत देण्यात आला. यावेळी जेष्ठ पत्रकारांचाही गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमासाठी सुधीर शहाणे ,देवेंद्र भुरे ,गणेश कुरे, राजेंद्र देवकर संचालक, किशोर देशपांडे,कमल किशोर जयस्वाल, गजानन येरमवार ,मनोज चवडे, संतोष चौधरी, ॲड.सुनील मते, सुनील वट्टमवार, सुदर्शन अच्छा, गजानन वट्टमवार, अशोक अच्छा, सागर चिद्रवार, विनोद राठोड, रवी घुगे, अभिजीत देशमुख ,सुशील काबरा, सुनील तोष्णीवाल ,कृष्णा चिद्रवार ,शिवाजी देवळे ,ॲड.सुधाकर जाधव यांच्यासह विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित नागरिकांची उपस्थिती होती. प्रारंभी नूतन नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख, व नगरसेवक गटनेते सचिन गोरे, प्रदीप चव्हाण, ॲड.गोपाळ रोकडे, यांचा व्हाईस ऑफ मीडियाच्या वतीने शाल, श्रीफळ व फेटा बांधून गौरव करण्यात आला.लवकरच नाट्यगृह करू :शहरामध्ये सांस्कृतिक व सामाजिक चळवळ वृद्धिंगत व्हावी यासाठी नगर परिषदेच्या वतीने अद्यावत असे नाट्यगृह लवकरच आपण सुरू करू शिवाय सांस्कृतिक चळवळ वाढविण्यासाठी पूर्ण ताकतीने मदत करू असे नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख यांनी यावेळी आश्वासित केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय चोरडिया यांनी केले.ॲड.मनोज सारडा यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी व्हाईस ऑफ मीडिया व तालुका प्रेस क्लबच्या सर्व सदस्यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.