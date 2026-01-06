मराठवाडा

Parbhani Journalist Welfare : दर्पण दिनी जिंतूरमध्ये पत्रकारांचा सन्मान; व्हाईस ऑफ मीडियाकडून साडेसात कोटींचा विमा!

Balshastri Jambhekar Darpan Din : दर्पण दिनानिमित्त जिंतूर येथे व्हाईस ऑफ मीडियाच्या वतीने पत्रकारांचा सन्मान व साडेसात कोटी रुपयांच्या मोफत विमा पॉलिसीचे वितरण करण्यात आले. या उपक्रमामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेला मोठे बळ मिळाले आहे.
Tribute to Balshastri Jambhekar on Darpan Din

Tribute to Balshastri Jambhekar on Darpan Din

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर : शहरातील व्हाइस ऑफ मिडियाच्या वतीने मंगळवारी (ता.६) दर्पण दिनानिमित्त अभिवादन करण्यात आले. यावेळी तालुक्यातील पत्रकारांना साडेसात कोटी विम्याचे मोफत वितरित करून त्यांचा सन्मान केला.

Loading content, please wait...
journalist
acharya balshastri jambhekar
Journalism
insuance
employee welfare initiatives

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com