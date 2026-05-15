Sand Theft : रात्रीस खेळ चाले नव्हे.... दिवसा-ढवळ्या बोटीद्वारे; वाळूचा उपसा, अन् टिप्परने वाहतूक, एका ट्रॅक्टरवरती कारवाई

निलंगा - तालुक्यातील वाळू घाटावर अवैध रित्या बेसूमार वाळूचा उपसा सुरू असून यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. एरव्ही रात्री बोटीद्वारे होणारा वाळचा उपसा दिवसा ढवळ्या सुरू आहे. टिप्पर, ट्रक्टरने वाळूची विक्री सुरू असून याकडे महसूल व पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. औरादशहाजानी ता. निलंगा येथे केवळ एका वाहनावर पोलिसात गुन्हा दाखल केला मात्र दिवसा चालणाऱ्या बोटी व वाहने दिसत नाही का? असा सवाल केला जात आहे. महसूल प्रशासनाने एक कारवाई करून डोंगर पखरून उंदीर काढल्यागतचा गवगवा केला जात आहे. अद्याप पर्यंत एकाही तलाठी व मंडळ आधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात अवैध वाळू प्रकरणी कारवाई झाली नसल्याची बाब उघड झाली आहे..तालुक्यातील कोकळगाव, मदनसुरी, मानेजवळगा, सावरी, औरादशहाजानी, गिरकचाळ, शिरोळ, गौर, नदीवाडी, चिचोंडी, हालसी-तुगाव यासह आदी ठिकाणी वाळू अवैध पणे वाहतूक सुरू आहे. कांही ठिकाणी जेसीबी व पोकलेनच्या सहायाने मोठमोठे खड्डे खदल्याने पर्यावरणाचा रहास होताना दिसत आहे. कांही भागात तर नदीकाठची शेती वाहून जात असून नदीने आपल्या पाण्याचा प्रवाहच बदलल्याचे चित्र आहे..वाळू काढण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यामुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही कांहीच दख्खल घेतली जात नाही नदीकाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू साठे साठवण्यात येत आहेत तर कांही घाटावर गायरान जमिनीवर वाळूचे साठे साठवणूक केली जाते. महसूल विभागाने कारवाई करून जप्त केलेला वाळू साठाही चोरीला जात असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत परंतू याबाबत ठोस पोलिस कारवाई केली जात नाही..अवैध वाळू प्रकरणी तलाठी व मंडळाधिकारी यांना अनेक वेळा सांगून त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही ही तर तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई केली जात नाही शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे जमिनी खरडून व वाहून जात आहेत नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे.- सुरेश लामतुरे, कोकळगाव, ता. निलंगानदीकाठी शेती असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत वाळू उपसा बाबत अनेक वेळा तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करूनही कोणीच फिरकत नाही त्यामुळे मी हताश झाले आहे. अवैध्य वाळू वाहतुकीला व चोरीला प्रशासनाचे पाठबळ आहे.- कलावती जाधव, शेतकरी, शेळगी, ता. निलंगा.डोंगर पोखरून काढला उंदीर.....औराद शहाजानी येथे अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी ट्रॅक्टर जप्त; चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखलतालुक्यातील औराद शहाजानी येथे शासनाच्या मालकीची वाळू विनापरवाना अवैधरित्या वाहतूक केल्याप्रकरणी औराद शहाजानी पोलीस ठाण्यात एका ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई दि 14 मे गुरुवार रोजी दुपारी करण्यात आली असली तरी दिवसा-ढवळ्या बोटीद्वारे वाळू उपसा व टिप्परने सर्रास वाहतुक केली जात आहे याकडे महसूल विभागाचे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राम महसूल अधिकारी शुभम गौतम वाघमारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून साबेर खाजासाब करबेले (वय 29, रा. औराद शहाजानी, ता. निलंगा) याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.दि. 14 मे रोजी दुपारी सुमारे 12.30 वाजण्याच्या सुमारास औराद शहाजानी ते शेळगी जाणाऱ्या रोडवर शिवनेरी लॉन्सच्या दक्षिणेस सुमारे 3 किलोमीटर अंतरावर ही कारवाई करण्यात आली..आरोपी हा महिंद्रा कंपनीच्या MH-20-CR-2935 क्रमांकाच्या ट्रॅक्टरमधून शासनाच्या मालकीची अंदाजे एक ब्रास वाळू विनापरवाना वाहतूक करत असल्याचे आढळून आले.पोलिसांनी ट्रॅक्टरसह अंदाजे 4 लाख 6 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, यामध्ये ट्रॅक्टरची किंमत सुमारे 4 लाख रुपये तर वाळूची किंमत 6 हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48(7), 48(8) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सपोनी हनुमंत बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली मोरे हे करीत आहेत..निलंगा तालुक्यातील औराद शहाजानी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू असून अनेक ट्रॅक्टरद्वारे वाळूची वाहतूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. शासनाचा महसूल बुडवत चोरट्या मार्गाने वाळू उपसा आणि विक्रीचा व्यवसाय जोमात सुरू असल्याची चर्चा परिसरात आहे. असाच प्रकार सर्व घाटावर सुरू असून दिवसा बोटीद्वारे वाळू उपसा तर टिप्पर, ट्रॅक्टरने वाहतूक करण्यात येत आहे याकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.