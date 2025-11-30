Eknath Shinde : जिथे बदल हवा आहे, तिथे मी जातो; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रचारसभेत प्रतिपादन

उदगीर, (जि. लातूर) - ‘उदगीर शहर विकासापासून वंचित ठेवले असून, येथे परिवर्तन घडवण्यासाठी मी आलो आहे. जिथे बदलाची गरज असते, तिथे मी जातो,’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील सभेत केले..नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुनीता पंचाक्षरी तसेच प्रभागातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जिल्हा परिषद मैदानावर आयोजित सभेत ते म्हणाले, की २०२२ मध्ये आम्ही सत्ता परिवर्तनाची क्रांती घडवून आणली. मुख्यमंत्री म्हणून अडीच वर्षांच्या काळात विविध योजना राबवल्या..‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली तेव्हा विरोधक म्हणाले हा चुनावी जुमला आहे; मात्र ही योजना सुरूच आहे आणि कधीच बंद होऊ देणार नाही. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, मैदाने, एमआयडीसी, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे तसेच जिल्हा निर्मितीसाठी सकारात्मक प्रयत्न करू. मागील काळात विकासाच्या नावाखाली झालेला गोंधळ सहन केला जाणार नाही. ५० कोटींचा निधी दिला आहे; चुकीचे काम झाले असेल तर तपास केला जाईल असेही शिंदे म्हणाले..आरोग्यमंत्र्यांना केला थेट फोनमाजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी उदगीर शहरातील ट्रॉमा केअर, सीटी स्कॅन आणि इतर आरोग्य सुविधांबद्दल माहिती दिली. त्यावर भाषण सुरू असतानाच शिंदे यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना थेट फोन लावला. इमारत फक्त बघण्यासाठी ठेवली आहे का? लोकांना सुविधा न मिळाल्याने मुंबईला जावे लागते. तत्काळ बैठक घेऊन निर्णय घ्या, असा आदेश त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.