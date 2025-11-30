मराठवाडा

Eknath Shinde : जिथे बदल हवा आहे, तिथे मी जातो; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रचारसभेत प्रतिपादन

उदगीर शहर विकासापासून वंचित ठेवले असून, येथे परिवर्तन घडवण्यासाठी मी आलो आहे. जिथे बदलाची गरज असते, तिथे मी जातो.
DCM Eknath Shinde

DCM Eknath Shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उदगीर, (जि. लातूर) - ‘उदगीर शहर विकासापासून वंचित ठेवले असून, येथे परिवर्तन घडवण्यासाठी मी आलो आहे. जिथे बदलाची गरज असते, तिथे मी जातो,’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील सभेत केले.

Loading content, please wait...
Udgir
Development
Eknath Shinde
Campaign

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com