बीड : स्मशानभूमी नाही; मृतदेह ठेवला महामार्गावर

गेवराई : अंत्यविधीसाठी स्मशानभूमी नसल्याने मृतदेह महामार्गावर ठेवून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. नागझरी (ता. गेवराई) येथील वडार समाज बांधवानी धुळे-सोलापूर रस्त्यावर हे आंदोलन केले. दरम्यान, नागझरी येथील वडार समाज बांधवांना स्मशानभूमी नाही. शुक्रवारी (ता. २०) समाजातील एक 20 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला होता. स्मशानभूमी नसल्याने मृतदेह महामार्गावर ठेवून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी अधिकारी पोचले असून, आंदोलकांची समज घालत आहेत.

