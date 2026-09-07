Loha News : पत्नी प्रेमापोटी मूकबधिर तरुणाचे मोबाईल टॉवरवर शोले स्टाईल आंदोलन

लोहा - कोणत्या कारणास्तव कोण काय करील याचा नेम राहीला नाही. मुखेड तालुक्यातील एका चाळीस वर्षीय मूकबधिर तरूणाने चक्क मोबाईलच्या टॉवरवर चढून स्वतःच्या पत्नीसोबत असलेले बॅनर झळकवत चार तास शोले स्टाईल आंदोलन केले. त्याला कारणही तसेच, पत्नीस सासरची मंडळी नांदण्यास पाठवीत नसल्याने त्याने अशी शक्कल लढवली असावी. चार तासानंतर त्याची पत्नी टॉवरनजीक येऊन त्याच्याशी व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे बोलल्यानंतर तो पोलिसांच्या मदतीने खाली उतरला. सदरील घटना (ता. ७) सकाळी सहा ते सात वाजताच्या दरम्यान घडली..लोहा शहरातील हळदव परिसरात राहणाऱ्या घोडके कुटुंबातील अफिया गफार घोडके नामक मुलीचा बेटमोगरा ता. मुखेड, जि. नांदेड येथील शादुल मकदुम दौलताबादी याच्याशी एप्रिल २०२४ मध्ये रितीरिवाजानुसार विवाह झाला होता. विशेषतः दोघेही पती पत्नी हे मूकबधिर आहेत..सदरील दाम्पत्य तेलंगणा राज्यात मजुरी काम करते. पत्नी माहेरी आली की सासरकडील मंडळी तिला नांदण्यास पाठवत नसल्याचा आरोप पती शादुल याचा आहे. यापूर्वी त्याने मागील आठ महिन्यांपूर्वी असेच टॉवरवरती चढून याच प्रकारचे आंदोलन केले होते. त्यानंतर (ता. ७) सोमवारी सदर मूकबधिर इसमाने सकाळी सहा वाजताच्या दरम्यान लोहा बसस्थानकाच्या मागील भागात असलेल्या मोबाईल टॉवरवर चढून दोघा पती पत्नीचा बॅनर टॉवरवर झळकवत चार तास शोले स्टाईल आंदोलन करत बसुन होता..पोलिसांच्या सहकार्याने त्याच्या सासरकडील मंडळीना निरोप देऊन त्याच्या पत्नीस बोलावण्यात आले. त्यानंतर व्हिडीओ कॉलद्वारे एकमेकांचा संपर्क करण्यात आला. अखेर दिलजमाई झाल्यानंतर तो चार तासाने सकाळी दहा वाजता टॉवर वरून खाली उतरला. आणि पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. त्यास पोलिसांनी ताब्यात घेत त्याच्या आई-वडीलांना पाचारण केले. याप्रकरणी उशिरापर्यंत दौलताबादी आणि घोडके कुटुंबात चर्चा सुरू होती. लोहा बसस्थानक परिसरात बघ्यांनी तोबा गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.