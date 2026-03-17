मराठवाडा

Aadul News : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तरुण शेतकऱ्याने संपविले जीवन; पैठण तालुक्यातील एकतुनी येथील घटना

नापिकी व वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका तरुण शेतकऱ्याने स्वतःच्या शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
Farmer Kakasaheb Mugdal

sakal

मुनाफ शेख
Updated on

आडूळ - नापिकी व वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका तरुण शेतकऱ्याने स्वतःच्या शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता. १७) पैठण तालुक्यातील एकतुनी येथे घडली. काकासाहेब कडुबा मुगदल (वय ३८, रा. एकतुनी, ता. पैठण) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

Farmer
village
endlife
young
debt

