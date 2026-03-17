Aadul News : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तरुण शेतकऱ्याने संपविले जीवन; पैठण तालुक्यातील एकतुनी येथील घटना

आडूळ - नापिकी व वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका तरुण शेतकऱ्याने स्वतःच्या शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता. १७) पैठण तालुक्यातील एकतुनी येथे घडली. काकासाहेब कडुबा मुगदल (वय ३८, रा. एकतुनी, ता. पैठण) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, काकासाहेब मुगदल हे अल्पभूधारक शेतकरी होते. गेल्या काही काळापासून नापिकी व वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे ते मानसिक तणावात होते. या नैराश्यातून मंगळवारी (ता. १७) दुपारी सुमारे दोन वाजेच्या सुमारास त्यांनी स्वतःच्या शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..ही घटना लक्षात येताच गावातील नागरिक व नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांना मृत घोषित केले..या प्रकरणी पाचोड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास बिट जमादार बाबुराव साबळे करीत आहेत.ही घटना समजताच परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.