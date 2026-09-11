Umarga News : कोरडा दुष्काळ जाहीर करा; उमरग्यात काँग्रेसचा भव्य बैलगाडी आणि ट्रॅक्टर मोर्चा

उमरगा, (जि. धाराशिव) - पावसाच्या दीर्घ ताणानंतर उमरगा आणि लोहारा तालुक्यात खरीप पिके पूर्णपणे वाया गेली असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संपूर्ण तालुक्यात तात्काळ 'कोरडा दुष्काळ' जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, या मुख्य मागणीसाठी उमरगा तालुका काँग्रेस, शहर काँग्रेस आणि धाराशिव जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ११) तहसील कार्यालयावर भव्य बैलगाडी व ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आश्लेष मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा पार पडला..दुपारी बारा वाजता हुतात्मा स्मारकापासून या भव्य मोर्चाला सुरुवात झाली. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेशराजे निंबाळकर, युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आश्लेष मोरे, तालुकाध्यक्ष अर्जुन बिराजदार, अॅड. दिलीप सगर, उपनगराध्यक्ष विजय वाघमारे, मधुकर यादव, अॅड. शुभदा पोतदार, रेखा सूर्यवंशी, नानाराव भोसले, अॅड. अशोक पोतदार, विलास राजोळे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते व शेतकरी यात सहभागी झाले होते. तहसील कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर नायब तहसीलदार डॉ. अमित भारती यांना मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले..तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची सरसकट आर्थिक मदत द्यावी. पशुधनासाठी मोफत छावण्या व चारा उपलब्ध करून द्यावा आणि पिण्याच्या पाण्याची तातडीने सोय करावी. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यातील जाचक अटी शिथिल करून तातडीने भरपाई द्यावी. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे कृषी वीजबिल माफ करावे आणि वीजपुरवठा सुरळीत व पुरेसा द्यावा..मोर्च्यादरम्यान आयोजित सभेत उमेशराजे निंबाळकर, अश्लेष मोरे, मधुकर यादव, अॅड. सगर, रेखा सूर्यवंशी आणि अॅड. एस. पी. इनामदार यांची भाषणे झाली. या मोर्च्यात मधुकर बिद्री, याकुब लदाफ, सतीश जाधव, संजय सरवदे, नगरसेवक विजय दळगडे, विशाल कानेकर, बाबा मस्के, अभिजीत मोरे, बाबा औटी, इम्रान शेख, नितीन कोराळे, दत्ता चिंचोळे, जयश्री चव्हाण, चंद्रकांत जाधव, राहुल सरपे, दादासाहेब गायकवाड, दयानंद पाटील, रवि माशाळकर यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती..'शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू' - अश्लेष मोरे'उमरगा-लोहारा तालुक्यातील शेतकरी पावसा अभावी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांना प्रशासकीय अटी आणि नियमांच्या जाळ्यात अडकवून थट्टा केली जात आहे. सरकारने कोणतीही टोलवाटोलवी न करता तालुक्यात तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. पिण्याचे पाणी, चारा आणि वीजेचा प्रश्न तातडीने सुटला नाही, तर युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरून याहून तीव्र आंदोलन छेडेल.' असा इशारा युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अश्लेष मोरे यांनी या वेळी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.