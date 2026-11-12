Degloor Market Committee : शेतकरी आणि एफपीओ निविदेच्या प्रक्रियेबाहेर? देगलूर बाजार समितीच्या अटींवर माजी उपसभापती बालाजीराव कनंकटे यांचा सवाल

देगलूर : देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या गट क्रमांक ८३६, क्षेत्रफळ ०.३२ आर येथील जागेच्या विक्रीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेवर शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. निविदेमध्ये घालण्यात आलेल्या आर्थिक व तांत्रिक पात्रतेच्या कठोर अटींमुळे सर्वसामान्य शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ) तसेच स्थानिक इच्छुकांना प्रत्यक्ष सहभाग घेणे अशक्य होत असल्याने ही निविदा काही मोजक्या व्यापाऱ्यांना लाभदायक ठरेल, असा आरोप बाजार समितीचे माजी उपसभापती बालाजीराव कनंकटे यांनी केला आहे ..शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती आणि सचिव यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निविदेमध्ये मागील तीन वर्षांचा मोठ्या उलाढालीचा दाखला, आर्थिक क्षमता, विविध कर व आयकर परतावे, कंपनी नोंदणीसह अनेक कागदपत्रांची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे ६६.१६ लाख रुपये इतक्या रकमेचा ईएमडी भरण्याची अटही ठेवण्यात आली आहे. .तीन वर्षाचा आयटीआर असणाऱ्या शेतकऱ्यांनीच या स्पर्धेत भाग घेऊ शकतात अशी ही आठ घालण्यात आल्याने अनेक शेतकरी या तून उघडले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या जाचक अटींमुळे सर्वसामान्य शेतकरी किंवा स्थानिक शेतकरी गटांना निविदेत सहभागी होणे शक्य नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.निवेदनानुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेली संस्था असून तिच्या मालमत्तेच्या विक्री प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनाच संधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, विद्यमान अटींमुळे शेतकऱ्यांना प्रक्रियेबाहेर ठेवून काही विशिष्ट व्यापाऱ्यांना लाभ मिळेल, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे..त्यामुळे सदर ई-निविदा तातडीने रद्द करून सर्वसामान्य शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि स्थानिक इच्छुकांना न्याय्य संधी मिळेल अशा सुधारित अटींसह फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समितीची प्रत्येक प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून होणे अपेक्षित असते. मात्र, पात्रतेच्या अटी इतक्या कठोर ठेवल्या की शेतकरीच स्पर्धेबाहेर जात असतील, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे निविदेतील अटींचा फेरविचार करून पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक प्रक्रिया राबविणे हीच काळाची गरज असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.