मराठवाडा

Degloor Crime : बनावट ग्राहकाच्या सापळ्यात मोटारसायकल चोर जेरबंद; १० चोरीच्या दुचाकींसह एक आरोपी ताब्यात, एक फरार

देगलूर पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने बनावट ग्राहकाचा सापळा रचत मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या टोळीवर केली धडक कारवाई.
degloor crime

degloor crime

sakal

अनिल कदम
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देगलूर - देगलूर पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने बनावट ग्राहकाचा सापळा रचत मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या टोळीवर धडक कारवाई केली. या कारवाईत एक आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून चोरीच्या १० मोटारसायकलींसह सुमारे ४ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तर दुसरा आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.

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