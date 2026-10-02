Degloor Crime : बनावट ग्राहकाच्या सापळ्यात मोटारसायकल चोर जेरबंद; १० चोरीच्या दुचाकींसह एक आरोपी ताब्यात, एक फरार

देगलूर - देगलूर पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने बनावट ग्राहकाचा सापळा रचत मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या टोळीवर धडक कारवाई केली. या कारवाईत एक आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून चोरीच्या १० मोटारसायकलींसह सुमारे ४ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तर दुसरा आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे..नांदेड जिल्ह्यातील वाहन चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. गोपनीय माहितीच्या आधारे देगलूर पोलिसांनी खानापूर फाट्यावर बनावट ग्राहक तयार करून सापळा रचला. चोरीच्या मोटारसायकली विक्रीसाठी आलेल्या दोघांशी व्यवहार सुरू असतानाच पोलिसांनी अचानक छापा टाकला..या कारवाईदरम्यान तुकाराम उर्फ बाबू गंगाधर गिरी (वय २५, रा. टाकळगाव, ता. नायगाव) याला ताब्यात घेण्यात आले. तर शिवकुमार हनुमंत कुन्हाडे (वय २८, रा. बेंबळे नगर, नायगाव) हा अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाला..अटकेत घेतलेल्या आरोपीकडे कसून चौकशी केल्यानंतर एमआयडीसी परिसरासह विविध ठिकाणी लपवून ठेवलेल्या चोरीच्या मोटारसायकलींबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी कारवाई करून विविध ठिकाणांहून १० चोरीच्या मोटारसायकली जप्त केल्या. जप्त वाहनांची एकूण किंमत ४ लाख १० हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..ही कारवाई पोलीस उपविभागीय अधिकारी किरण पोपळचट यांच्या मार्गदर्शनाखाली देगलूर गुन्हे शोध पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली. फरार आरोपीचा शोध सुरू असून या प्रकरणाचा पुढील तपास देगलूर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.