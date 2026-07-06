Degloor Crime : देगलूरात अवैध गुटखा-पानमसाला विक्रीवर पोलिसांचा धडक छापा; १०,२१५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

देगलूर : प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाल्याच्या अवैध विक्रीविरोधात नांदेड जिल्हा पोलिसांनी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत देगलूर पोलिसांनी धडक कारवाई करत १०,२१५ किमतीचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखू जप्त केला. या प्रकरणी एका विक्रेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. गुप्त माहितीच्या आधारे ता.५ जुलै रोजी देगलूर पोलिसांच्या पथकाने मौजे इब्राहीमपूर (ता. देगलूर) येथे छापा टाकला..या कारवाईत शिवाजी आकाश इंगळे (वय ३५, रा. इब्राहीमपूर, ता. देगलूर) यांच्या दुकानातून विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व सुगंधित तंबाखू असा १०,२१५ किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..याप्रकरणी देगलूर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ मधील संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन, उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण पोपळघट यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड, पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत शिंदे, पोलीस अंमलदार अशोक घुमे, नामदेव शिरोळे आणि ओमप्रकाश डिडेवार यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.