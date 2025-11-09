Degloor Crime : किरकोळ वादातून देगलूरात तरूणाचा खुन; ऐन निवडणुकीच्या काळात खून झाल्याने काही खळबळ

देगलूर : शहरातील नवीन सराफा भागातील अंबिका ऑईल मिलच्या बाजूस असलेल्या देशी दारू दुकानात दोन व्यक्तींमध्ये झालेल्या किरकोळ व जुन्या वादावरून आरोपीने तीक्ष्ण व धारदार वस्तूने मानेवर वार केल्याने एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी ता. ०९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.०० वाजताच्या दरम्यान घडली. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली . या प्रकरणातील आरोपी स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाल्याने त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ऐन निवडणुकीच्या काळात शहरात खून झाल्याने काही काळ खळबळ उडाली. .या संदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत व्यक्तीचे नाव शेख निसार शेख बाबुमियाॅं (वय ३०) रा.मदीना मस्जिद,लाईन गल्ली देगलूर असे असून, तो रक्तबंबाळ अवस्थेत मृत आढळल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली होती. रविवारी ता.०९ नोव्हेंबर रोजी शहरातील अंबिका ऑईल मिलच्या बाजूस असलेल्या देशी दारू दुकानात एका तरुणाचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक स्थागुशा आणि देगलूर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..Kolhapur Crime : दोन चाकीच्या डिकीत पैसे ठेवून मोबाईलवर बोलत होता, एक मिनीटातचं चोराने १ लाख रुपये चोरलं, सीसीटीव्ही फुटेज समोर.परिसरात सखोल तपास आणि साक्षीदारांची चौकशी करून तपास पथकांनी गुन्हेगारांचा शोध वेगाने सुरू केला असतानाच आरोपी स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाला.त्यावेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. प्राथमिक तपासात किरकोळ वादातून आरोपी शेख शादुल याने धारदार व तीक्ष्ण वस्तूने मयत शेख निसार याच्या मानेवर उजव्या बाजूला वार करुन हा खून केल्याचेस्पष्ट झाले..या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीचे नाव शेख शादुल सलीमसाब वय ४५ रा.आनंदनगर भायेगाव रोड येथील आहे .गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे तर पुढील तपास पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांच्या निर्देशानुसार पोलिस उपनिरीक्षक गोपाळ सुर्यवंशी हे करीत असल्याचे सांगण्यात आले ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.