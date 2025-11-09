मराठवाडा

Degloor Crime : किरकोळ वादातून देगलूरात तरूणाचा खुन; ऐन निवडणुकीच्या काळात खून झाल्याने काही खळबळ

Murder Over Petty Dispute in Degloor : देगलूर शहरात देशी दारूच्या दुकानात किरकोळ वादातून शेख निसार (वय ३०) या तरुणाची धारदार शस्त्राने मानेवर वार करून हत्या करण्यात आली, असून आरोपी शेख शादुल (वय ४५) याने स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर होऊन आत्मसमर्पण केले आहे.
अनिल कदम
देगलूर : शहरातील नवीन सराफा भागातील अंबिका ऑईल मिलच्या बाजूस असलेल्या देशी दारू दुकानात दोन व्यक्तींमध्ये झालेल्या किरकोळ व जुन्या वादावरून आरोपीने तीक्ष्ण व धारदार वस्तूने मानेवर वार केल्याने एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी ता. ०९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.०० वाजताच्या दरम्यान घडली. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली . या प्रकरणातील आरोपी स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाल्याने त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ऐन निवडणुकीच्या काळात शहरात खून झाल्याने काही काळ खळबळ उडाली.

crime
murder
police case
murder case

