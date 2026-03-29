Deglur Municipal Crisis: देगलूर नगर परिषद कारभारावर काँग्रेसचा हल्लाबोल: विकासकामे रखडली, मागण्यांकडे मुख्याधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष; तीन दिवसांत खुलासा न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

देगलूर : शहरातील विविध विकासकामे रखडलेली असताना तसेच नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत नगर परिषद प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक गंभीर विषयांवर नगरसेवकांनी वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्यामुळे अखेर हा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..नगर परिषदेत सत्तांतरानंतर काँग्रेस नगरसेवकांनी पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज, रस्ते आणि विविध विकास योजनांबाबत अनेक वेळा लेखी निवेदने दिली होती. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांकडून यावर कोणतीही ठोस भूमिका किंवा प्रतिसाद न मिळाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तीन दिवसांत संबंधित विषयांवर स्पष्ट आणि लेखी खुलासा न दिल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन न्याय मागण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे..दरम्यान, नगर परिषद सभागृहातील सीसीटीव्ही फुटेजबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, त्याचा पारदर्शक खुलासा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच शहरातील प्रलंबित विकासकामे, निधीचा वापर आणि प्रस्तावित योजनांची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..याशिवाय, शहरातील स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, काही भागातील वीज पोल व पथदिव्यांचा अभाव, तसेच हरिजन वसाहतीतील समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. या सर्व प्रश्नांमुळे नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काही दिवसांत प्रशासनाची भूमिका काय राहील याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. निवेदनावर काँग्रेसचे गटनेते शेख मिरामोईयोदिन.