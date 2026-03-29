Deglur gutkha crackdown: देगलूरात गुटखा कारवाया केवळ दिखाऊ? लाखोंची वाहनजप्ती, नगण्य साठा; ‘मोठे मासे’ अजूनही मोकाट

देगलूर : देगलूर तालुक्यात प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांचा काळाबाजार बोकाळला असताना पोलीस प्रशासनाच्या कारवाया केवळ "डोंगर पोखरून उंदीर पकडण्यासारख्या" ठरत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे. सलग धाडीत लाखो रुपयांची वाहने जप्त होत असताना गुटख्याचा साठा मात्र नगण्य आढळत असल्याने या कारवायांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..देगलूर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने ता.१८ मार्च रोजी शहापूर मार्गावर कारवाई करत बालाजी माधवराव नलबले याला अटक केली. त्याच्याकडून १० हजार ६५० रुपयांचा गुटखा आणि ८० हजार रुपयांची दुचाकी असा एकूण ९० हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यानंतर ता.१९ मार्च रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेने बागनटाकळी येथे छापा टाकून शेख अकबर हुसेन याच्या घरातून २६ हजार ३६० रुपयांचा गुटखा व पानमसाला जप्त केला..याच दिवशी आणखी एका कारवाईत बोलेरो पिकअपसह सुमारे ५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला; मात्र त्यातील गुटख्याची किंमत केवळ ५ हजार ८५० रुपये असल्याचे समोर आले. त्यामुळे "मोठे मासे" अजूनही मोकाट फिरत आहेत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे..मार्केट परिसरातील कारवाईचे दावेही संशयाच्या भोवऱ्यातदरम्यान, देगलूर शहरातील मार्केट परिसरात किरकोळ प्रमाणात गुटखा पकडून "मोठी कारवाई" केल्याचा दावा पोलीस प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात जप्तीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने हे दावे किती पोकळ आहेत, हे वस्तुस्थितीच दाखवून देत आहे. बाजारपेठेत अजूनही उघडपणे गुटखा विक्री सुरू असल्याने कारवाईचा प्रभाव दिसून येत नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे..गावागावात खुलेआम विक्री; प्रशासनाला पत्ता नाही...!देगलूर शहरासह तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये किराणा दुकाने, पानटपऱ्या आणि गुप्त गोदामांतून गुटखा सहज उपलब्ध होत आहे. तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असताना प्रशासन मात्र प्रभावी कारवाई करण्यात अपयशी ठरत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.एलसीबी कारवाईवरही संशयटाकळी येथे ता.१९ मार्च रोजी एलसीबीने केलेल्या कारवाईत २६ हजारांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. मात्र स्थानिकांच्या मते, "या धाडी केवळ औपचारिक असून मोठ्या साठ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.".'ऑपरेशन फ्लश आउट' निष्फळ?वरिष्ठांच्या आदेशानुसार "ऑपरेशन फ्लश आउट"सारख्या मोहिमा राबवल्या जात असल्या तरी गुटखा विक्रीवर कोणताही ठोस परिणाम दिसत नाही. उलट तस्कर अधिक बिनधास्त झाल्याचे वास्तव आहे.मुख्य सूत्रधारांवर कारवाईची मागणीगुटखा तस्करीमागील मोठ्या साखळीचा पर्दाफाश करून मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. अन्यथा अशा किरकोळ कारवायांनी केवळ आकडेवारी वाढेल; पण गुटखा माफियांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा इशारा देण्यात येत आहे..देगलूर तालुक्यात गुटखा बंदी केवळ कागदोपत्री राहिली असून प्रत्यक्षात काळाबाजार तेजीत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी केवळ लहान कारवायांवर समाधान न मानता मोठ्या रॅकेटवर हात घालण्याची वेळ आता आली असल्याचे नागरिक ठामपणे सांगत आहेत.