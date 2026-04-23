Deglur Shahajinagar bus stand delay: देगलूर शहाजीनगर बसस्थानकाचे नूतनीकरण दीड वर्षांपासून रखडले; पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण न केल्यास कंत्राटदारावर कडक कारवाईचा इशारा

देगलूर : देगलूर येथील जुन्या बसस्थानकाच्या नूतनीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेले सुमारे ७८ लाख रुपयांचे काम अद्यापही रखडले असून, प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या स्थानकावरून कर्नाटक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश या भागातील प्रवासी मोठ्या संख्येने तेजा करीत असतात. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाकडून ता.११ सप्टेंबर २३ रोजी या कामाचा आदेश देण्यात आला होता..देगलूरातील शहाजीनगर बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाच्या उर्वरित कामासाठी सुमारे ९८.४४ लाखांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला होता. मात्र कंत्राटदाराने २०.५० टक्के कमी दराने निविदा सादर करत हे काम ७८.२६ लाख रुपयांत स्वीकारले. हे काम १८० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक होते.मात्र प्रत्यक्षात दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही काम पूर्ण झालेले नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून हे काम पूर्णतः बंद असून नागरिकांतून ओरड होत असल्याने महामंडळाचे विभागीय अभियंत्यांनी शनिवारी ता.१८ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली. काही ठिकाणी अपूर्ण बांधकाम, अर्धवट कामे आणि दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र बसस्थानक परिसरात पाहायला मिळत आहे. परिणामी प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळण्यात अडचणी येत असून, विशेषतः पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रवाशांनी या रखडलेल्या कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "कामाला सुरुवात झाली, मात्र पूर्णत्वाकडे कोणतेही ठोस पाऊल दिसत नाही," अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.दरम्यान, संबंधित विभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत कंत्राटदाराला लेखी नोटीस बजावत काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. , कामासाठी दिलेली १८० दिवसांची मुदत संपूनही काम अपूर्ण असून गेल्या तीन महिन्यांपासून काम पूर्णपणे बंद आहे. तसेच वेळोवेळी सूचना देऊनही दुरुस्ती व प्रगती न झाल्याने ही तंबी देण्यात आली आहे..पावसाळ्याची चाहूल; प्रवाशांची चिंता वाढली..।आणखी एक महिन्यानंतर पावसाळा सुरू होणार असल्याने हे काम अर्धवट राहिल्यास प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..अधिकाऱ्यांचा इशारा"महामंडळाचे विभागीय अभियंता (स्थापत्य) यांनी शनिवार ता. १८ रोजी देगलूर येथे भेट देऊन रखडलेल्या कामाची पाहणी केली. सदरील कंत्राटदाराला नोटीस पाठवण्यात आली असून, नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत कामाला सुरुवात न केल्यास त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करण्याचा अहवाल कार्यकारी अभियंता, संभाजीनगर यांच्याकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर तो प्रस्ताव मुंबई येथील मुख्य कार्यालयात जाईल व संबंधितांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल," सुनील सरोदे, विभागीय अभियंता (स्थापत्य), रा.प. महामंडळ, नांदेड..देगलूर बसस्थानकाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडले असून प्रवाशांना मूलभूत सुविधांसाठीही त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होणार आहे. संबंधित कंत्राटदारावर तातडीने कारवाई करून काम लवकर पूर्ण करण्यात यावे, अन्यथा प्रवासी संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडले जाईल.अविनाशराव देशपांडे हसनाळकर, अध्यक्ष, प्रवासी संघटना.पावसाळ्यापूर्वी काम नाही झाले तर कडक कार्यवाही...सतत मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून देगलूरच्या जुन्या बस स्थानकाचे काम व बिलोलीचेही काम मी मार्गी लावले मात्र कंत्राटदारांच्या बेफिकीरीमुळे कामाला गती येत नाही, येत्या महिन्याभरानंतर पावसाळा सुरू होणार असून काम पूर्ण न झाल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतील .यासंदर्भात मी परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कुपेकर यांना बोलून तात्काळ याविषयीचा प्रश्न मार्गी लावीन, अन्यथा काम न करणाऱ्या कंत्राटदारा विरोधात कडक कारवाई केली जाईल. वेळप्रसंगी त्या संबंधित एजन्सी चे नाव काळया यादीत टाकले जाईल.आ .जितेश अंतापुरकर, आमदार देगलूर.