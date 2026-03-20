Degloor News : विद्युत तारेच्या धक्क्याने शेतमजुराचा मृत्यू; महावितरणच्या हलगर्जीपणावर संताप

देगलूर : तालुक्यातील शहापूर येथे वीज वितरण यंत्रणेतील निष्काळजीपणामुळे शेतमजुराचा करंट शॉकने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी घडली. सुंडगी येथील मूळ रहिवासी मरीबा मारुती सुंभाळे (वय ४०) असे मृताचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शहापूर शिवारातील चैनपूर–शहापूर दरम्यानच्या ११ केव्हीची वीजवाहिनीची तार तुटून खाली लोंबकळत होती. त्याच परिसरात श्री सुरकुंटे यांचे शेत असून या शेतातील कचरा वेचण्यासाठी सुंभाळे हा सालगडी गेला होता त्याची वेळी त्याच्या शरीराला तारेला स्पर्श झाला आणि त्यांना तीव्र करंट शॉक बसून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..सुंभाळे हे शहापूर येथील सेवा सहकारी सोसायटीचे माजी चेअरमन हनुमनलु सूरकंटे यांच्याकडे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून सालगडी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या निधनामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, आई-वडील, दोन मुले, एक भाऊ असा परिवार असून हे सर्व कुटुंब उघड्यावर पडले आहे..धोकादायक तारांकडे दुर्लक्ष...!गावाजवळील शेती परिसरातून जाणारी हायटेंशन ११ केव्हीची वीजवाहिनी मागील अनेक दिवसांपासून खाली झुकलेली व धोकादायक अवस्थेत होती. याबाबत शहापूर ग्रामस्थांनी वारंवार महावितरणकडे तक्रारी करूनही कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती. अखेर याच निष्काळजीपणामुळे एका मजुराला प्राण गमवावे लागले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..ग्रामस्थांची कारवाईची मागणी...घटनेनंतर ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मृताच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची, संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तसेच परिसरातील धोकादायक वीजवाहिन्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. माजी प्रशासकीय अधिकारी रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पीडित कुटुंबियांचे सांत्वन केले.