मराठवाडा

Deglur News : देगलूरच्या जावयाच्या पक्षनिष्ठेचे स्वागत! राजाभाऊ वाजे यांच्या भूमिकेचे राजूरकर कुटुंबीयांसह कार्यकर्त्यांकडून कौतुक

अनेक प्रकारच्या राजकीय ऑफर्स आणि दबाव असूनही राजाभाऊ वाजे यांनी आपल्या पक्षाशी निष्ठा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा राज्यभर सुरू.
rajabhau waje

rajabhau waje

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अनिल कदम
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देगलूर - राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे राजाभाऊ वाजे यांनी पक्षनिष्ठा कायम ठेवत कोणत्याही राजकीय अमिषाला बळी न पडता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याबद्दल देगलूरमध्ये त्यांच्या भूमिकेचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.

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