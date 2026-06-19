Deglur News : देगलूरच्या जावयाच्या पक्षनिष्ठेचे स्वागत! राजाभाऊ वाजे यांच्या भूमिकेचे राजूरकर कुटुंबीयांसह कार्यकर्त्यांकडून कौतुक

देगलूर - राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे राजाभाऊ वाजे यांनी पक्षनिष्ठा कायम ठेवत कोणत्याही राजकीय अमिषाला बळी न पडता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याबद्दल देगलूरमध्ये त्यांच्या भूमिकेचे जोरदार स्वागत करण्यात आले..राजाभाऊ वाजे हे देगलूरचे जावई असून, काँग्रेसचे तत्कालीन नेते दिवंगत राजाभाऊ उर्फ करतारसिंह पाटील राजूरकर यांचे जावई तसेच पंचायत समितीचे माजी सभापती दिवंगत उदय पाटील राजूरकर यांचे भाचे आहेत. त्यामुळे देगलूरशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे कौटुंबिक नाते आहे..राज्यात शिवसेनेतील काही खासदार पक्षांतराच्या चर्चेत असताना अनेक प्रकारच्या राजकीय ऑफर्स आणि दबाव असूनही राजाभाऊ वाजे यांनी आपल्या पक्षाशी निष्ठा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे. या भूमिकेचे देगलूरमधील राजूरकर कुटुंबीयांसह शिवसैनिक व नागरिकांनी स्वागत केले..अधिक मासाच्या निमित्ताने जावयाला मान-सन्मान देण्याची परंपरा महाराष्ट्रात आहे. अशा वातावरणात देगलूरच्या जावयानेही राजकीय जीवनात निष्ठा आणि तत्त्वांना प्राधान्य दिल्याची भावना व्यक्त करत कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले..यावेळी राजूरकर यांच्या निवासस्थानी झालेल्या अनौपचारिक भेटीत अनेकांनी राजाभाऊ वाजे यांच्या पक्षनिष्ठेचे तोंडभरून कौतुक केले. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत तत्त्वांशी तडजोड न करता पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याचा संदेश त्यांच्या भूमिकेतून मिळाल्याची प्रतिक्रिया उपस्थितांनी व्यक्त केली.राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलत असताना पक्षनिष्ठा जपणारे नेते दुर्मिळ होत चालल्याची भावना व्यक्त करत देगलूरकरांनी आपल्या जावयाच्या भूमिकेचा अभिमान असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.