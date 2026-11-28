देगलूर : देगलूर शहरातील नरंगल रोडवरील मदिना कॉलनी परिसरात शुक्रवारी सकाळी पिसाळलेल्या कुत्र्याने अक्षरशः धुमाकूळ घालत सात जणांना चावा घेतल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. जखमींमध्ये नगरपालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याचाही समावेश असून काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींवर देगलूर ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले असून एका वृद्ध नागरिकाला पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आले आहे..सकाळी सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास नागरिक कामानिमित्त घराबाहेर पडत असताना हा पिसाळलेला कुत्रा अचानक लोकांच्या अंगावर धावून गेला. त्यामुळे परिसरात काही काळ भीती व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत शेख शेरूमियाँ (६०), सय्यद शौकत हुसेन (७०), मोहम्मद जाकेर गौस (४५), नागेश राजेंद्र पोतगंटीवार (१८), सिद्धी नुसरत देशमुख (५२), सर्व रा. देगलूर, स्वाती उत्तम टमटमवार (८, रा. चैनपूर, ता. देगलूर) आणि आकाश अशोक नागरवाड (२५, रा. सकनूर, ता. मुखेड) हे जखमी झाले..काही जखमींच्या जखमा खोलवर असल्याने त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे पाठविण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच अनेक नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेत जखमींची विचारपूस केली.दरम्यान, संबंधित कुत्रा आणखी एका कामगारावर झडप घालत असताना परिसरातील काही धाडसी तरुणांनी प्रसंगावधान राखत त्या कुत्र्याचा बंदोबस्त केला. मात्र या कुत्र्याने परिसरातील इतर कुत्र्यांनाही चावा घेतल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे..नरंगल रोड व मदिना कॉलनी परिसरात मोकाट कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून नागरिकांना रस्त्यावरून ये-जा करताना जीव मुठीत धरून वावरावे लागत आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.नागरिकांनी नगरपालिकेने तातडीने मोकाट व पिसाळलेल्या कुत्र्यांचा शास्त्रोक्त पद्धतीने बंदोबस्त करावा, नियमित निर्बिजीकरण मोहीम राबवावी, तसेच रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा अशा घटना पुन्हा घडून नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.."मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न आता टाळण्याचा नाही"देगलूर शहरात मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पिसाळलेल्या कुत्र्याने सात जणांना चावा घेतल्यानंतरही प्रशासन जागे झाले नाही, तर पुढील दुर्घटना अधिक भीषण ठरू शकते. केवळ घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, रेबीज लसीकरण आणि धोकादायक कुत्र्यांचे तातडीने स्थलांतर अशा कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा हीच प्रशासनाची पहिली जबाबदारी असून या प्रश्नावर तातडीने ठोस कार्यवाही होणे ही काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.